Membru al Comisiei SRI avertizează: România, o 'societate Big Brother' - Aproape 100 de persoane ascultate de SRI pe un singur mandat

Preşedintele UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, membru al Comisiei de control a SRI, susţine că a văzut un caz de ascultare a telefoanelor a aproape 100 de persoane de către SRI pe un singur mandat, ceea ce transformă România într-o „societate Big Brother”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Csoma Botond a declarat vineri într-o conferinţă de presă, că cifra vehiculată de 6 milioane de persoane care ar fi fost ascultate de SRI a fost estimată în baza documentelor primite la comisie chiar de la acest serviciu.

„Au fost mai multe discuţii în spaţiul public referitoare la faptul că 6 milioane de persoane au fost ascultate de SRI. Pot spune că această cifră nu au fost luate de pe un blog, aşa cum a susţinut SRI, ci a fost estimată în baza documentelor prezentate comisiei chiar de către acest serviciu. Vorbim de mandate de securitate naţională şi mandate de supraveghere tehnică. La ambele tipuri, am întâlnit cazuri în care, pe un singur mandat, aprobat de judecător, figurau mai multe persoane care erau ascultate. De exemplu, am văzut un mandat pe care figurau 98 de persoane. Cifra de 6 milioane apărută este o estimare, calculată pe baza unei medii, nu am luat nici 5 persoane nici 100 pe un mandat. Au fost 311.000 de autorizări judecătoreşti pe ambele tipuri de mandate şi s-a luat o medie de 20 de persoane. Sigur 6 milioane este mult, sună aşa, ca o societate Big Brother”, a spus Csoma.

Acesta a precizat că în momentul numirii sale în Comisia de control a SRI nu a pornit cu o părere negativă despre SRI şi nici nu a avut prejudecăţi legate de activitatea acestui serviciu.

Întrebat de corespondentul MEDIAFAX dacă se justificau toate solicitările de ascultare a telefoanelor pentru mandatele de siguranţă naţională, deputatul UDMR a răspuns că nu a văzut motivaţia în fiecare caz, fiind prezentate diverse suspiciuni de către SRI către Parchet şi apoi de la Parchet către instanţă.

„Nu putem generaliza, trebuie făcută o distincţie de la mandat la mandat, dar cred că, în momentul în care vom ajunge la modificarea Legilor siguranţei naţionale, trebuie să fie introduse în legislaţie prevederi mai clare privind admiterea acestor cereri de mandate de siguranţă naţională şi supraveghere tehnică. Să fie definit mai clar conceptul de siguranţă naţională”, a explicat Csoma Botond.