Au apărut și meme-urile, după a doua cădere a WhatsApp într-un an de zile, aproximativ 2 miliarde de utilizatori fiind afectați

Aproximativ 2 miliarde de utilizatori WhatsApp au rămas fără serviciu pe 25 octombrie, când cea mai mare aplicație de mesagerie din lume a ”căzut”. Meta, proprietarul Facebook și WhatsApp, nu a clarificat încă ce a dus la întrerupere.

Utilizatorii au apelat la platforme de socializare precum Twitter pentru a împărtăși meme-uri hilare despre întrerupere, mulți s-au înghesuit pe platforme alternative pentru a afla dacă sunt singuri în lipsa serviciului. O situație similară a avut loc în octombrie 2021 , când Facebook, Instagram și WhatsApp au avut probleme pentru mai mult de 24 de ore, din cauza unei „modificări de configurare a serverului”, conform cointelegraph.com.

???? WhatsApp is down. #Bitcoin never goes down.

De data aceasta, întreruperea a fost destul de scurtă, WhatsApp restabilind serviciile de mesagerie în câteva ore de la întreruperea inițială. Cu toate acestea, întrebările despre aplicațiile alternative de mesagerie au apărut din nou în prim-plan.

When you come to @Twitter and realise that, yes, WhatsApp is down... pic.twitter.com/xBpLAxw3Uf