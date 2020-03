Memoriile regizorului Woody Allen ajung pe piaţă după o întârziere a lansării provocată de mişcarea #MeToo. Amânarea lansătii memoriilor sale nu este singura legătură a regizorului cu mişcarea #MeToo, fiul său, Ronan Farrow, cu care nu se înţelege, fiind unul dintre promotorii mişcării, anunță MEDIAFAX.

Grand Central Publishing, o editură legată de grupul Hachette, a achiziţionat drepturile pentru publicarea memoriilor lui Woody Allen şi a anunţat că va scoate pe piaţă volumul pe 7 aprilie.

„Volumul este o poveste cuprinzătoare a vieţii sale, deopotrivă profesională şi personală, şi descrie activitatea sa în fim, teatru, televiziune, în cluburi de noapte şi în scris”, anunţă cei de la Grand Central Publishing.

„Allen scrie şi despre relaţiile sale cu familia, cu prietenii şi despre iubirile vieţii sale”, explică editorii.

„Apropos of Nothing” va apărea în Statele Unite, Canada, Italia, Franţa, Germania şi Spania.

Cartea lui Allen a fost refuzată de mai multe edituri după izbucnirea mişcării #MeToo şi după ce, fiica sa vitregă, Ronan Farrow, l-a acuzat pe regizor a abuzat-o sexual pe când nu avea decât 7 ani.

Regizorul a fost anchetat de două ori în anii '90 în urma acestor acuzaţii, dar nu a fost pus niciodată sub acuzare.

Rylan Farrow a comentat la vestea publicării memoriilor lui Allen: „Faptul că Hachette publică memoriile lui Woody Allen e profund supărător pentru mine şi o trădare faţă de fratele meu, ale cărui investigaţii curajoase au fost utile celor de la Hachette şi au oferit o voce celor care au suferit abuzuri sexuale din partea persoanelor puternice. Ca să fie clar, nu m-a căutat nimeni ca să verifice veridicitatea celor povestite în «memoriilor» lui”.

Din cauza acuzaţiilor, filmul lui Allen din 2019, „A Rainy Day in New York”, cu Selena Gomez şi Timothee Chalamet, nici nu a mai fost lansat în Statele Unite, iar pentru producţia la care lucrează în prezent, cu Christoph Waltz şi Gina Gershon, încă se mai caută un distribuitor. Mai multe vedete, printre care se numără Chalamet, Greta Gerwig, Colin Firth, Ellen Page şi Michael Caine, s-au desolidarizat de Allen.

Allen a negat mereu acuzaţiile. Fiul acestuia, Ronan Farrow şi-a arătat public susţinerea pentru sora sa. Ronan Farrow a şi scris primele articole care au declanşat scandalul legat de abuzurile lui Harvey Weinstein.

Woody Allen a realizat peste 50 de filme într-o carieră de aproape 60 de ani şi este cunoscut pentru personajele sale nevrotice şi comice, devenite o veritabilă marcă personală şi care sunt adeseori interpretate chiar de el.

Cineastul american a câştigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original în 1986, pentru filmul „Hannah si surorile ei/ Hannah and her Sisters”, şi acelaşi premiu pentru filmul „Miezul nopţii în Paris/ Midnight in Paris” din 2011. Pentru filmul „Annie Hall”, din 1978, Woody Allen a fost recompensat cu două premii Oscar - la categoriile „cel mai bun regizor” şi „cel mai bun scenariu original”.

În 2014, filmul său „Blue Jasmine”, a câştigat un premiu Oscar din trei nominalizări, iar Woody Allen, a primit şi un Glob de Aur special pentru întreaga carieră.