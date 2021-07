Mercury Prize 2021 - Wolf Alice, Arlo Parks şi Ghetts, printre artiştii nominalizaţi

Cantautoarele Arlo Parks şi Celeste, rapperul Ghetts şi trupa Wolf Alice, câştigătoarea uneia dintre ediţiile precedente, se numără printre cei 12 finalişti ai ediţiei de anul acesta a Mercury Prize, au anunţat joi organizatorii acestor distincţii muzicale britanice, informează Reuters.

Decernat pentru prima dată în 1992 trupei rock Primal Scream, Mercury Prize, care se acordă anual şi este în valoare de 25.000 de lire sterline, nominalizează 12 albume lansate de artişti britanici sau irlandezi în Regatul Unit în anul anterior, potrivit agerpres.ro.

Considerat mai puţin tradiţionalist decât BRIT Awards, Mercury Prize este deschis tuturor genurilor muzicale.

Printre creaţiile care ar putea fi desemnate cel mai bun material discografic al anului, se numără albumul de debut al lui Arlo Parks, ''Collapsed in Sunbeams'', ''Fir Wave'', semnat de compozitoarea Hannah Peel, precum şi ''Promises'', colaborarea artistului de muzică electronică Floating Points cu Pharoah Sanders şi The London Symphony Orchestra.

Cântăreaţa de jazz Nubya Garcia este nominalizată cu albumul de debut ''Source'', iar rapperii Ghetts şi Berwyn, cu discurile ''Conflict of Interest'', respectiv ''Demotape/Vega''.

Trupele rock Mogwai şi Black Country, New Road sunt nominalizate pentru ''As The Love Continues'', respectiv albumul de debut ''For the First Time''. Trupa Wolf Alice, care a câştigat Mercury Prize în 2018, este nominalizată pentru un material discografic ajuns în frunte clasamentelor muzicale, ''Blue Weekend''.

Albumul de debut al cantautoarei Celeste, ''Not Your Muse'', care a cucerit topurile muzicale, şi ''Pink Noise'', semnat de Laura Mvula, precum şi ''Untitled (Rise)'' al trupei Sault, completează lista finaliştilor.

''Este o dovadă a forţei muzicii britanice care, în timpul unui an în care muzicienii au înfruntat cele mai grele provocări din vieţile lor, a lansat, cu toate acestea, atât de multe albume remarcabile'', au precizat membrii juriului într-un comunicat.

''Au existat numeroase minunăţii din care juriul de anul acesta al Hyundai Mercury Prize să poată alege, dar cei 12 finalişti arată cât de diversă, vibrantă şi cuprinzătoare continuă să fie muzica britanică'', se mai spune în comunicat.

Juriul ediţiei din 2021 a premiului, care va fi înmânat pe 9 septembrie cu prilejul unei gale desfăşurate în Londra, îi include pe câştigătorul de anul trecut, Michael Kiwanuka, pe muzicianul Jamie Cullum, cântăreaţa Anna Calvi şi pe D.J. Annie Mac.