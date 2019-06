Meryl Streep, Nicole Kidman şi Ariana Grande vor face parte din distribuţia musicalului "The Prom", realizat de Ryan Murphy pentru Netflix, potrivit revistei People, scrie news.ro.

Cele două staruri din serialul "The Big Little Lies" vor face din nou echipă pentru a juca în adaptarea "The Prom", un musical de pe Broadway care a devenit celebru pentru mesajele LGBTQ pe care le-a promovat, potrivit Deadline.

Streep şi Kidman vor face echipă cu James Corden şi Andrew Rannells, patru actori care călătoresc spre Indiana pentru a o ajuta pe tânăra Emma căreia îi este interzis să participe la balul de sfârşit de liceu alături de iubita sa.

Cântăreaţa Ariana Grande va interpreta în "The Prom" una dintre fetele populare ale liceului.

"The Prom" se joacă în prezent pe Broadway, până la 11 august.

Filmările sunt preconizate să înceapă în decembrie iar lansarea va avea loc la sfârşitul anului 2020, mai întâi în cinematografe şi apoi pe Netflix.