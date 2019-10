Mesaj - BILANȚ: Sorina Pintea anunță ce s-a schimbat la patru ani de la Colectiv, în sistemul medical românesc

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a transmis, miercuri, un mesaj la 4 ani de la tragedia din Clubul Colectiv, spunând că acea zi a fost una dintre cele mai negre din istoria recentă a României, iar „rănile lor sunt și ale noastre, ale întregii societăți”, conform Mediafax.

Sorina Pintea spune, în mesajul său, că se împlinesc 4 ani de la „una dintre cele mai negre zile din istoria recentă a României”.

„Gândurile noastre se îndreptă către zecile de tineri pentru care timpul s-a oprit, către familiile rămase în urmă, dar și către cei care au avut și încă au nevoie de ajutorul nostru. Este un moment greu pe care îl trăim împreună, umăr la umăr, stat și societate, pentru că această tragedie reprezintă o lecție dureroasă din care trebuie să învățăm cu toții. Suntem datori celor care nu mai sunt între noi, suntem datori celor care au rămas. Rănile lor sunt și ale noastre, ale întregii societăți. Imaginile Colectiv nu trebuie șterse din minte, ele trebuie să devină un catalizator pentru acțiunile noastre viitoare”, spune ministrul Pintea.

Ministrul Sănătății mai spune că un pas în învățarea acestei lecții dureroase este să analizam cu atenție cum s-a acționat atunci, ce s-a făcut până acum, unde ne aflăm și ce trebuie să mai facem pentru a răspunde cât mai prompt unor astfel de situații și provocări.

„Lucrurile s-au schimbat, poate nu atât de repede și de mult cum ne-am dori cu toții. S-au făcut pași importanți pe care putem să-i demonstrăm, există. Inclusiv procesul de îngrijire s-a îmbunătățit calitativ, pentru că medicii și personalul medical au fost la specializări în străinătate, și încă mai merg. În România există în acest moment 23 de paturi pentru tratamentul marilor arși. Modificăm legislația astfel încât să reducem și să optimizăm timpii de transfer în străinătate al persoanelor cu arsuri grave pentru care nu se găsește loc în unitățile sanitare din țară. Am mai învățat că trebuie să cerem ajutor când este nevoie și am facut-o în cazul crizei imunoglobulinelor, pentru că nicio țară nu poate să acorde îngrijiri medicale prin forțe proprii pentru atât de mulți pacienți. Am învățat că trebuie să recunoaștem că în spitale există infecții nosocomiale pe care nu trebuie să le mai ascundem”, a mai spus Pintea în mesajul transmis la patru ani de la tragedia de la Colectiv.

În urma incendiului de la Clubul Colectiv, din 30 noiembrie 2015, 64 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 146 au fost răniţi.