Mesaj pentru politicieni - Ar trebui să fie przenți la Festivalul George Enescu

Dirijorul Ion Marin, director de onoare al Corului Naţional de Cameră "Madrigal - Marin Constantin" şi fondator al Programului Naţional Cantus Mundi, a pledat joi pentru prezenţa politicienilor, indiferent de culoarea politică, în sălile de concert ale Festivalului ''George Enescu'', el apreciind că, ''în faţa acestui gest cultural, realmente nivelul de civilizaţie ar creşte foarte mult'' potrivit Agerpres

"N-am când să stau în faţa televizorului, dar să ştiţi că toate multe din disensiunile, ca să mă exprim cu un eufemism, cu care suntem bombardaţi 24 de ore din 24 pe micile ecrane, disensiuni politice, eu sunt convins că dacă politicienii români, în acest moment de extremă bucurie care este Festivalul 'Enescu', ar fi prezenţi în sală, ar putea să stea unul lângă altul fără să trebuiască să se contrazică, ci pur şi simplu să stea unul lângă altul. În faţa acestui gest cultural să ştiţi că realmente nivelul de civilizaţie ar creşte foarte mult. Şi sunt convins că va creşte foarte mult în forma asta", a spus dirijorul, în cadrul unei întâlniri informale cu presa.În altă ordine de idei, dirijorul a afirmat că Festivalul Internaţional "George Enescu" ar trebui organizat anual."Festivalul 'Enescu', de care România are atât de mare nevoie, este unul dintre fenomenele care schimbă România. Şi asta nu de astăzi şi nici de ieri şi nici de acum trei ediţii. (...) Şi cred că România are datoria, indiferent de disensiuni, să înţeleagă profund că prioritatea numărul unu este ca Festivalul 'Enescu' să fie unul anual. Poate nu de o lună, dar un festival actual - şi lucrul acesta trebuie făcut pentru copiii noştri - mai ales că în această ediţie sunt mii de copii care participă la Festivalul 'Enescu'. Poate că o să fie trei profesionişti care o să iasă din miile astea de copii. Dar avem un public potenţial, putem să construim pentru viitor, pentru Festivalul 'Enescu', direct pentru publicul de mâine. Dacă este o dată la doi ani şi este sold-out - şi este extraordinar şi este de mult aşa - ce vă face să credeţi că nu va fi sold-out în fiecare an. Eu cred că va fi sold-out în fiecare an, pentru că sold-out o dată la doi ani este instrumentul cu care măsurăm nevoia pe care societatea românească o are în faţa Festivalului 'Enescu' ", a mai spus Ion Marin.