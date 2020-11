Mesaj VULGAR al unui fost bolnav de coronavirus, publicat de Spitalul Babeș din Timișoara: Nu am luat de la curve de pe centură

Un pacient cu coronavirus, care a fost internat 12 zile la Spitalul ”Victor Babeş” din Timişoara, a publicat un mesaj, pentru a le răspunde tuturor celor care nu cred: ”Da, e naşpa, iar spitalele sunt pline. Am fost zece în salon. Când se elibera un pat nu dura 5 minute şi era ocupat cu alt pacient”. Bărbatul povesteşte că mai multe zile a avut nevoie de oxigen şi abia s-a ridicat pe marginea patului, conform News.ro.

Reprezentanţii Spitalului Victor Babeş din Timişoara au publicat, pe pagina oficială de Facebook, mesajul unui pacient care a stat 12 zile internat.

"Dragi prieteni. Pentru cei care nu mai cred, vă spun eu, virusul există. Dacă ai noroc faci formă uşoară. Însă nu toţi avem acest noroc, eu am simţit-o pe pielea mea. Da, am fost pozitiv. Confirmat în 19.10.2020. Da, am fost internat 12 zile la Victor Babeş. A fost un adevărat coşmar, 12 zile de spitalizare plus 5 de izolare, în total 17 departe de fetele mele. Am trecut cu bine datorită medicilor extraordinari de la Victor Babeş, adevăraţi îngeri”, a scris bărbatul în mesaj.

Acesta a povestit că a fost întrebat de prieteni dacă e ”chiar aşa de naşpa”:

”Da! E naşpa, iar spitalele sunt pline. Am fost 10 în salon. Când se elibera un pat nu dura 5 minute şi era ocupat cu alt pacient. Am avut 4 zile grele, cu oxigen suplimentar. 4 zile în care cu greu m-am ridicat pe marginea patului. Dar am trecut cu bine datorită celor de la V.Babeş. Aveţi grijă de voi. Respectaţi regulile: Masca, dezinfectant, spălat pe mâini, distanţare”, a mai scris bărbatul.

Acesta ecplică şi că ”bolnavii Covid, cei care au trecut prin boală, nu au râie”.

”Nu au Sida. Au avut o boală virală. Luată la magazin, la benzinărie sau pe stradă. Noi, cei care am avut sau avem covid nu ne-am îmbolnăvit la curvele de pe centură. Aveţi grijă de voi şi de sănătatea voastră”, a mai scris bărbatul.