Mesajul lui Cosmin Contra pentru Gigi Becali: Nu este antrenor la echipa naţională

Selecţionerul Cosmin Contra i-a răspuns, luni, finanţatorului FCSB, Gigi Becali, care l-a acuzat de duşmănie, subliniind că acesta nu este antrenor la echipa naţională, potrivit news.ro

"Domnul Becali ar trebui să se axeze să scoată echipa Stelei din subsolul clasamentului. Să facă acei jucători, care sunt buni, să joace la un nivel foarte mare. Nu ştiu cu ce echipă din Georgia şi era să nu se califice în Europa League. Îmi este greu să cred că jucători care nu au putut să întoarcă soarta unui meci pot să facă diferenţa într-un meci cu Spania, care este una dintre cele mai bune echipe din lume. Pe Gigi Becali îl ştiam un om corect, care ştie fotbal. Să fie antrenor, preşedinte, patron, medic şi team manager sau ce este la Steaua şi să lase echipa naţională în pace. Nu este antrenor la echipa naţională Gigi Becali. Dacă vine şi îmi zice să fie antrenor la echipa naţională, poate mă gândesc să-i cedez locul. Ultimele rezultate ale Stelei au arătat cât de capabil este Gigi Becali ca antrenor", a spus Cosmin Contra.

Şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, i-a răspuns lui Becali: "Nu cred că a fost niciodată un fan al meu şi nici nu îmi doresc să fie un fan, ci doar un partener. Şi un partener al loturilor naţionale şi mă refer la club, nu neapărat la persoana dumnealui. În schimb, FCSB nu trece în momentul de faţă printr-o etapă prea bună, prea fericită şi atunci acest lucru se transpune şi în deciziile selecţionerilor. O să încerc să mă văd, mai ales că acum e şi în acte oficial patron, aşa că îl invităm la federaţie, oricum nu cred că a fost niciodată, să discutăm să vedem care sunt nemulţumirile lui. Poate reuşim să îl şi îndrumăm pe o cale mai bună. Cred că dacă ar fi reuşit calificarea în grupele Europa League, cu siguranţă ar fi făcut-o. Sunt mai multe lucruri acum care probabil ar trebui schimbate, cred că şi el în primul rând, pentru că până la urmă el este finanţatorul acestui club, ar trebui să conştientizeze toate problemele, şi sportiv, dar şi relaţia cu suporterii”, a spus Răzvan Burleanu.

Patronul FCSB, Gigi Becali, este foarte supărat de faptul că antrenorul Cosmin Contra nu a convocat jucători de la formaţia lui şi îl acuză pe selecţioner de duşmănie.

"La ora asta, eu vă spun că acum trei zile am avut opt milioane pe Coman. Dacă tu nu iei un jucător de opt milioane... Coman la ora asta se aseamănă cu Neymar şi nu îl iei. Tu nu îl iei pe Panţâru care la ora asta este cel mai bun fundaş stânga din ţară şi cât de curând se va apropia de Europa. Panţâru va deveni cel mai tare fundaş stânga pe care l-a avut România. El spune . Oaidă e jucător de mare avengură, e jucător de echipa mare. Coman, Panţâru, Oaidă şi chiar şi Ovidiu Popescu sunt jucători care, după părerea mea, trebuia să-i convoace. Părerea mea, dar eu nu mă pricep, dar el, Contra, e mare specialist. Să vedem ce face el, Contra! Dacă tu nu îi iei pe Florinel Coman, nu ţi-e ruşine? Ce să-ţi facă Florinel Coman? Ce ai tu acolo, mă? Florinel Coman e jucător care îţi poate face diferenţa cu Spania. Cu cine vrei tu să faci diferenţa cu Spania? Îţi dă cu terenul de 700 de ori în cap, te face praf. Un jucător ca Florinel îţi face diferenţa, acolo. Ah, nu vrei că e cu Steaua şi că eşti împotriva Stelei şi că ai duşmănie împotriva Stelei. Până la urmă nu o să ai rezultate şi o să fii dat afară şi o să vină unul care nu are duşmănie şi este echidistant. Cu cine o să joace fundaş stânga, cu cine o să joace mijlocaş stânga? Cu ăla, cu Gicu Grozavu? Coman are 700 de clase peste Gicu Grozavu. Florin Coman este jucător pe care poţi să-l ignori? Vai de capul lor! Ce mari profesionişti şi ce fotbal ştiu ei! Acum îmi dau seama ce mari specialişti de fotbal sunt când îl lasă pe Florine Coman afară. Pe Panţâru nu l-au văzut că nu au atâta ochi de fotbal, trebuie şapte ani ca să mai înveţe ei. Nici pe Oaidă nu l-au văzut că nu au ochi de fotbal. Dar Coman e bârnă-n ochi, e bârna în ochiul tău, cum să nu vezi bârna? Florinel Coman este viitorul nostru. Tu îl batjocoreşti? Tu batjocoreşti viitorul naţionalei României, băi, Contra, bă, dacă pe Florinel Contra îl batjocoreşti acum! I-aş spune (n.r. - lui Coman): ia retrage-te, mă, ca să se înveţe minte ei! Dacă tu faci selecţia aşa, crezi că Dumnezeu nu vede? Ce motiv are să nu-l ia pe Coman? Că nu s-a calificat Steaua? Atunci de la echipele necalificate nu mai ia niciun jucător. Coman a jucat bine toate meciurile. Animozităţile (n.r. - faţă de FCSB) se văd la selecţie", a declarat Becali, la Pro X..

Naţionala României va întâlni Spania, la 5 septembrie, de la ora 21.45, pe Arena Naţională din Bucureşti. Partida tricolorlor cu Malta se va disputa în 8 septembrie, de la ora 19.00, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti.