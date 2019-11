Mesajul lui FLorin Roman (PNL) după votare - ''Am votat astăzi cu gândul la o Românie normală, o Românie în care cineva nu ne împarte în 'ăştia' şi 'ăştialalţi'

Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a votat duminică la o secţie din Alba Iulia "cu gândul la o Românie normală", îndemnându-i pe români să iasă la vot.

"Am votat astăzi cu gândul la o Românie normală, o Românie în care cineva nu ne împarte în 'ăştia' şi 'ăştialalţi', am votat astăzi şi cu gândul la cei care şi-au bătut joc de România normală şi am dat un vot de sancţiune împotriva celor care au scos un milion de români în stradă cu ocazia Ordonanţei 13, am dat un vot împotrivă celor care au bătut românii şi au gazat în 10 august, am dat un vot împotrivă şi celor care au dat drumul pe străzi celor 22.000 de criminali, violatori şi tâlhari", a declarat, la ieşirea din secţia de votare, deputatul PNL de Alba.Florin Roman i-a îndemnat pe români "să iasă la vot", pentru că "este o zi importantă şi prezenţa la vot contează foarte mult".