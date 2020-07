Mesajul lui Klaus Iohannis pentru populație, după depășirea barierei de 1.000 de infecții/zi: O lege nu oprește un virus, depinde de fiecare dintre noi

Președintele Klaus Iohannis a adresat miercuri, la Palatul Cotroceni, un scurt mesaj pentru populație după ce s-au raportat în ultimele 24 de ore peste 1.000 de noi bolnavi de coronavirus, o premieră de la începutul epidemiei.

„Vestea proasta pe astazi este ca suntem in prima zi cu peste 1000 de persoane detectate cu noul coronavirus. Este foarte trist, dar tristetea nu rezolva problema. Putem sa o rezolvam impreuna respectand masurile de distantare, de igiena, purtand masca. Depinde de fiecare dintre noi sa ingradim raspandirea epidemiei. Acum Guvernul are la dispozitie noul instrument al legii carantieni. Dar nicio lege nu opreste un virus. Aici e nevoie de contributia noastra”, a declarat Klaus Iohannis.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat miercuri alte 1.030 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus, confirmate în ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mare număr de cazuri zilnice de la conformarea epidemiei de COVID-19 în România. Bilanţul este de 40.163 de persoane infectate.

De asemenea, 27 de persoane au decedat - 2 fiind în categoria de vârstă 30 - 39 de ani - numărul total ajungând la 2.101. Bucureştiul are cele mai multe cazuri noi, 152, urmat de Argeş - 89 şi Prahova - 70 de cazuri. Judeţul Harghita nu are niciun caz nou, iar Satu Mare are doar un caz în plus faţă de ziua precedentă.