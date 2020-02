Mesajul lui Vintilă pentru Moruțan - Să se ridice la nivelul mașiinii cmpărate

Bogdan Argeş Vintilă a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că i-a transmis mijlocaşului Olimpiu Moruţan să se ridice la nivelul maşinii scumpe pe care şi-a cumpărat-o, potrivit news.ro.

"Eu discut cu toţi jucătorii separat. Am un discurs de antrenor, părinte, frate mai mare. vorbesc cu ei, le explic unde au greşit, ceea ce nu au făcut bine, îi povăţuiesc ca pe copiii mei. Este o etapă din viaţa lui (n.r. - Moruţan) care îl va ajuta. Ce i s-a întâmplat acum îl va ajuta garantat în viaţă, pe viitor, va fi atent de două ori înainte să facă ceva. Eu scot partea pozitivă din ce i s-a întâmplat. Fiecare îşi gestionează ceea ce are cum crede mai bine. Şi pe vremea mea erau jucători care din primul contract îşi luau o maşină şi stăteau cu părinţii. Acum am văzut că întâi îşi iau apartamente, ceea ce e un lucru bun, şi apoi maşină. Fiecare îşi gestionează cum vrea, dar eu consider că a învăţat foarte multe din ce i s-a întâmplat în ultimele trei zile, nu trebuie să fie supărat, el trebuie să fie fericit pentru că i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat, din asta va învăţa şi-l va ajuta în viaţă. Eu i-am transmis să se ridice la nivelu maşinii, să muncească, pentru că are talent, are calitate, suntem alături de el. Nu ştiu cât are salariu, nu ştiu dacă a dat el toţi banii, nu ştiu dacă a luat-o cu toţi banii jos, nu-s probleme care să mă intereseze pe mine. Pe mine mă interesează ca el să aibă un randament bun în echipă. Dacă îi afectează randamentul în teren ce face el în viaţa extrasportivă, atunci da, mă interesează, dacă nu, e problema lui. Eu nu vreau să comentez declaraţiile patronului meu", a declarat tehnicianul.

Vintilă nu consideră un moment de panică înfrângerea suferită de FCSB în meciul cu CFR Cluj.

"Nu a fost foarte greu după meciul cu CFR Cluj, pentru că a doua zi şi după joc am stat de vorbă cu ei şi şi-au dat seama unde am avut anumite probleme şi sunt încrezători şi dornici să arate că locul nostru este mult mai sus în clasament. Au înţeles singuri ce aveau de înţeles din mesajul patronului, nu trebuie să-i motivez eu, se pot motiva singuri, pentru că sunt anumite momente în care este posibil să nu ai un randament aşa cum ţi-l doreşti şi ai şansa la 2-3 zile să demonstrezi că valoarea ta este alta. Am stat de vorbă mult cu jucătorii, am făcut antrenamente adecvate, e o problemă mentală mai mult şi nu cred eu că este un moment de panică. E un proces normal într-un început de an, au intrat mai greu în jocuri. (n.r. - despre criticile patronului) Asta face parte din viaţa fiecărui fotbalist, asemenea lucruri te şi călesc, trebuie să rezişti, dacă nu rezişti şi ai cedat, înseamnă că mai ai de lucru. Se vor schimba lucrurile în play-off pentru că este foarte greu să construieşti, este foarte uşor să dărâmi, tocmai din acest principiu am încercat să facem un joc mai elaborat. Mi-am învăţat şi eu lecţia din acest meci şi consider că la meciul următor cu CFR vom arăta altfel. Am avut o discuţie cu patronul după joc, dar acum nu vă spun chiar tot. Din punctul meu de vedere meciul cu CFR e istorie, eu am în faţă mâine un joc diferit pe care trebuie să-l pregătesc. (n.r. - dacă se bazează pe jucătorii criticaţi de Becali) Eu mă bazez pe toţi jucătorii pe care îi am în lot sub contract cu FCSB. Nu mă deranjează criticile dacă sunt constructive. Nu-i un moment foarte greu, e un moment în care noi trebuie să ne vedem de treabă, nu stăm să ne uităm la ce spune unul sau altul", a afirmat antrenorul.

Bogdan Vinitlă spune că FC Voluntai este o echipă puternică, experimentată, dar căreia îi lipseşte omogenitatea.

"Este un joc foarte important pentru noi, un joc care ne poate urca în clasament. Sunt trei puncte importante puse în joc şi jucătorii sunt pregătiţi pentru a face un meci foarte bun şi pentru a câştiga. Voluntariul este o echipă care a făcut multe schimbări şi are un antrenor nou, cu o abordare diferită a jocului. Vom vedea mâine cum se vor prezenta, pentru că din ce am văzut în primul joc e o echipă puternică, experimentată, dar consider că e lipsită de omogenitate, pentru că au venit mulţi jucători acum", a precizat el.

Despre informaţia publicată de presa turcă, potrivit căreia Arda Turan ar putea ajunge la FCSB, Vintilă a spus râzând: "Nu comentez aşa ceva. Nu ştiu cât are salariu Arda Turan ca să vină încoace. Să vorbim lucruri serioase."

FCSB va evolua, joi, de la ora 20.00, în depalsare, cu FC Voluntari, într-un meci restanţă din etapa a XVIII-a a Ligii I.

Partida ar fi trebuit să se dispute la 30 noiembrie, dar a fost amânată din cauza ploii torenţiale care a făcut ca terenul să devină impracticabil.