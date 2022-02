Mesajul șefului diplomației române în timpul negocierilor Rusia-Ucraina: 'Personal, nu am foarte multe aşteptări'

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat luni, referindu-se la discuţiile care au loc între Ucraina şi Federaţia Rusă, că "dialogul diplomatic nu poate fi purtat sub ameninţarea folosirii forţei".

"Noi urmărim cu foarte multă atenţie rezultatele discuţiilor de astăzi dintre Ucraina şi Federaţia Rusă, însă, aşa cum am mai spus, eu cred cu tărie, din experienţa mea de diplomat şi de negociator, că dialogul diplomatic nu poate fi purtat sub ameninţarea folosirii forţei şi sub folosirea forţei, sub presiunea agresiunii militare care se desfăşoară. Astfel de discuţii sigur că pot să aibă în vedere aspecte punctuale, de exemplu pot să se refere la o încetare a focului sau pot să se refere la chestiuni care ţin de managementul ostilităţilor, dar pe termen mediu şi lung ele nu pot să dea un rezultat corespunzător, pentru că ele se desfăşoară sub această presiune, pe care o exercită Federaţia Rusă prin utilizarea armelor, inclusiv în timpul desfăşurării acestor negocieri", a afirmat şeful diplomaţiei române, într-o intervenţie la Digi 24.

"Personal, nu am foarte multe aşteptări, aşa cum şi partea ucraineană a spus-o înainte de desfăşurarea acestor discuţii", a adăugat ministrul român de Externe.