Mesajul unei românce din Italia, a devenit viral după ce aceasta s-a vaccinat

Fiecare dintre noi este liber să decidă în privința vieții noastre. Respect maxim pentru toți acei oameni care sunt în prima linie a acestui război. Simt durere pentru toți cei care au pierdut cei dragi: părinți, frați, prieteni.... Știu ce înseamnă să te ții de viață cu toată puterea mea. Mi s-a cerut să particip la cercetarea asta all-italiană pentru un nou vaccin, nu m-am gândit niciun minut și imediat am decis să accept. Am încredere oarbă în știință, în cercetătorii noștri, în îngerii noștri în tricouri albe.. Sunt foarte bucuros că am fost chemat pentru experiment, scrie pe pagina de socializare, Ilinescu Ionela, o romanca stabilita in Italia.