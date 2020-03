Dragii mei romani din Marea Britanie.

Traim aici si aici ne ducem zilele cu bune cu rele. Eu va recomand sa urmariti stirile de aici, pe BBC sau ITV 1, mai ales stirile de noapte.

Stiu ca suntem cu ochii pe ceea ce se intampla in tara noastra, ca ne doare sufletul, insa avem nevoie de informatiile de aici. Corect!

Obisnuiti-va sa ascultati si sa auziti totul in engleza in fiecare clipa, invatati in aceasta perioada limba engleza de acasa, pentru ca noua metoda de a se studia numai pe online, din confortul casei voastre, va fi foarte bine, insa va avea si partile mai putin bune, ca pe skype va trebui sa vorbiti direct cu profesorul si doar voi va trebui sa fiti acolo, nimeni altul. Plus pentru a va gasi un job, dupa ce va trece aceasta perioada grea, fara sa stiti macar engleza medium, va fi foarte greu. Fara Certificari obtinute in UK, la fel. Deciziile va apartin in totalitate!

Acesta este mesajul pe care Maria Palliu l-a postat pe facebook.