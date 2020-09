Messi, apel la unitate după ce a vrut să plece de la Barcelona

Atacantul Lionel Messi a făcut un apel la unitate suporterilor echipei FC Barcelona, într-un interviu acordat cotidianului catalan Sport, potrivit news.ro.

"După atâtea neînţelegeri, aş vrea să pun capăt acestora. Toţi fanii Barcelonei trebuie să se unească şi să creadă că tot ce este mai bun urmează. Îmi asum greşelile şi, dacă am făcut-o, a fost doar pentru a face FC Barcelona mai bună şi mai puternică.

Aş dori să trimit un mesaj tuturor şi tuturor fanilor care ne urmăresc: dacă cineva a putut fi deranjat de ceea ce am făcut sau am spus, am făcut-o mereu în interesul mai bun al clubului.

Numai cu pasiune şi imaginaţie ne putem atinge obiectivele, trebuie să rămânem uniţi şi să privim în aceeaşi direcţie”, a spus Messi.

În vară, vedeta argentiniană a încercat să rupă unilateral contractul său cu FC Barcelona, motiv pentru care a lipsit de la antrenamentele pentru noul sezon mai mult de o săptămână. El mai are contract cu gruparea catalană până la finalul actualului sezon.

