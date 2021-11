Messi spune că vrea să revină la Barcelona ca secretar tehnic, dar trimite săgeţi către preşedintele Juan Laporta

Lionel Messi a declarat, într-un interviu acordat cotidianului catalan Sport, că şi-ar dori să revină la FC Bareclona în funcţia de secretar tehnic, potrivit news.ro.

"Mereu am spus că mi-aş dori să ajut clubul să meargă bine. Aş vrea să fiu secretar tehnic la un moment dat. Nu ştiu dacă va fi la Barcelona sau nu. Sau va fi altfel. Dacă există o posibilitate, aş dori să contribui din nou acolo unde pot fi util, pentru că acesta este clubul pe care îl iubesc. Mi-aş dori ca el să continue să fie bun, să crească şi să fie unul dintre cele mai bune din lume", a declarat Messi.

La cluburile spaniole, secretarul tehnic se ocupă de căutarea noilor jucători. El propune nume de fotbalişti directorului sportiv, cel care efectuează transferurile. În acelaşi timp, secretarul tehnic urmăreşte viitoarele adversare ale echipei şi îi prezintă informaţii antrenorului principal.

Citește și: Se ZGUDUIE ministerul de INTERNE - Pretinse fapte penale de ABUZ în SERVICIU și DELAPIDARE..

Relaţia lui Leo Messi cu preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, pare să se fi răcit după ce argentinianului nu i-a fost prelungit contractul. Era în joc situaţia economică a clubului şi Messi a trebuit să meargă la PSG, club cu care a semnat câteva zile mai târziu. Messi nu a ezitat să recunoască că explicaţia cu care preşedintele şi-a justificat decizia nu a fost corectă.

"Adevărul este că, aşa cum am explicat la plecare, am făcut tot posibilul să rămân, niciodată nu mi s-a cerut să joc gratis. Mi s-a cerut reducerea salariului cu 50 la sută şi am făcut-o fără nicio problemă.

Eram în măsură să ajut mai mult clubul. Dorinţa mea şi a familiei mele era să rămânem la Barcelona. Nimeni nu mi-a cerut să joc gratis, dar în acelaşi timp, mi se pare că afirmaţiile preşedintelui sunt deplasate.

M-au rănit pentru că eu cred că nu avea nevoie să spună asta. Acest lucru îi face pe oameni să se gândească sau generează un tip de îndoială pe care cred că nu o merit", a spus atacantul argentinian.

Messi este mulţumit de ce a găsit la PSG: "Adevărul este că tot vestiarul este frumos. Mi-a fost foarte uşor. Am o relaţie de lungă durată cu Ney, am continuat să vorbim deşi nu mai jucam împreună. Cu Kylian, la început a fost ciudat, pentru că nu ştiam dacă va rămâne sau va pleca. Era în lumea lui. Din fericire, ne cunoaştem mai bine, atât pe teren, cât şi în afara acestuia. Ne înţelegem foarte bine. Există un grup bun, un grup sănătos în vestiar".