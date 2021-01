Meteorologii au emis avertizare COD GALBEN pentru 16 județe

16 judeţe se află miercuri dimineață sub avertizare Cod galben de ceaţă, care duce la scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă, pentru județele Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi și Vaslui, în vigoare până la ora 10.00, informează Mediafax.

Tot până la ora 10:00 în județul Covasna și zona joasă a județelor Alba, Braşov, Mureş, Harghita și Sibiu va domina ceața care determină reducerea vizibilității sub 200 de metri.

O altă alertă există până la ora 9:00 pentru mai multe localități din județul Argeş.

De asemenea, până la ora 9:00 în zona joasă a județelor Cluj și Bistriţa-Năsăud va persista ceaţa care determină scăderea vizibilităţii, sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.