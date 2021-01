Meteorologii au emis avertizare COD GALBEN pentru 9 județe

Meteorologii au emis duminică mai multe avertizări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile pentru nouă judeţe. Până la ora 12.00, în zonele montane, rafalele de vânt vor depăşi 100 de kilometri la oră.

O avertizare cod galben emisă de meteorologi vizează zonele montane din judeţele Gorj și Vâlcea. Până la ora 12.00, se anunță intensificări temporare ale vântului cu viteze ce vor depăşi la rafală 90...100 km/h și zăpadă spulberată, informează Mediafax.

Tot până la ora 12.00 în județul Caraş-Severin și în zona de munte a județului Hunedoara se vor semnala intensificări ale vântului care vor depăși la rafală 55-65 km/h, iar la munte vitezele la rafală vor depăși 90 km/h. Ca fenomen asociat meteorologii anunță transport de zăpadă.

O altă avertizare vizează zona montană din judeţelor Argeș, Prahova și Dâmbovița, unde, până la ora 12.00, la peste 1800 metri, rafalele vor depăşi 90 - 100 km/h.

De asemenea, până la ora 12.00, este cod galben în judeţele Braşov și Sibiu. „Se vor semnala intensificări ale vântului ce vor atinge la rafală 55...65 km/h iar la peste 1800 metri vor fi rafale de 90 - 100 km/h. Fenomene asociate : zăpadă spulberat în zona montană înaltă”, au transmis meteorologii.

Totodată, mai multe localități ale județului Harghita sunt, până la ora 9:00, sub Cod galben de ceață și chiciură. Ceața determină reducerea vizibilității local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.