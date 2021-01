Meteorologii au emis cod galben de ceață în Transilvania: sunt vizate județele Mureș, Covasna, Brașov și Cluj

Patru judeţe din din Transilvania se află, joi dimineața, sub avertizare Cod galben de ceaţă, care duce la scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, informează Mediafax.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă, pentru zona joasă a județului Mureș și pentru mai multe localități din județele Covasna și Braşov.

Atenționarea este valabilă până la ora 10:00 și anunță ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri și ziolat sub 50 de metri, ce va favoriza formarea ghețușului.

Tot până la ora 10:00, și zona joasă a județului Cluj este sub atenţionare nowcasting Cod galben de ceaţă.