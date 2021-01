Metropola TV pe lista must carry pe 2021

Lista must carry pe 2021, a fost anunțată de Consiliul Național al Audiovizualului în ședința de astăzi, 19 ianuarie, fiind compusă din 40 de canale, plus programele televiziunii publice.

Metropola TV, postul de televiziune care a trecut, la începutul acestui an, de la zona metropolitană București – Ilfov la acoperire națională, se află printre noutățile must carry din 2021. Echipa care a realizat acest proiect, în timp record, intenționează ca în perioada următoare să poziționeze conținutul la nivel național și să diversifice programul cu emisiuni interesante pentru toate categoriile de vârstă.

Având un program generalist, încă de la momentul lansării în august 2020, Metropola TV și-a propus să ofere publicului telespectator o gamă variată de emisiuni, producții proprii, care să acopere o paletă largă de domenii de interes, cu știri sociale și utilitare, talk-show-uri de analiză și educație economică, politice, precum și pe teme de educație și sănătate. Emisiunile din grila Metropola TV oferă subiecte actuale și informații de interes, de la specialiștii care vin în studio în emisiunile LIVE, până la materialele realizate de reporterii departamentului de știri coordonat de Edward Pastia.

Citește și: Anunț de ultimă oră al lui George Simion! Legea care va fi susținută de AUR

Televiziunea Metropola TV poate fi urmărită pe RCS&RDS digital pe canalul 163, TELEKOM - canalul 804, INES IPTV HD, NextGen SD, analog/digital pe canalul 12, ORANGE TV - canal 38 & Orange TV GO, precum și în rețeaua Vodafone pe canalul 804.

Conform Art. 82 din Legea Audiovizualului, distribuitorii de cablu trebuie să includă în oferta lor programele televiziunii publice și posturile private aflate sub jurisdicția României, libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare, astfel că „orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin rețele de comunicații electronice, cu excepția celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligația să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societății Române de Televiziune destinate publicului din România, precum și alte servicii de programe, libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privați, aflați sub jurisdicția României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin rețeaua respectivă, precum și serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaționale la care România este parte.”

Grila postului Metropola TV include producții proprii, realizate cu o echipă de jurnaliști și producători cu experiență, pentru categorii diferite de public:

• Școala @ltfel (08:00 – 09:00, luni-miercuri-vineri, lecții înregistrate) este o emisiune educativă care oferă meditații gratuite la materiile importante din școală, pentru adolescenții de 10-18 ani (clasele V-XII), iar în zilele de marți și joi, de la aceeași oră prezintă, în ediții live, Meserii de la A la Z;

• Matinalul “Dimineți cu Georgia” (09:00-12:00, luni-vineri; live) prezentat de Georgia Dascălu, se adresează tinerilor interesați de sport și nutriție, dezvoltare personală, marketing și publicitate, evenimente, călătorii, precum și celor implicați în proiecte sociale sau ale comunității din care fac parte;

• “Între prieteni” cu Dana Istrate (13:00 – 16:00, luni-vineri, live) are un public preponderent feminin interesat de parenting, fashion, cooking, travel, precum și sfaturi din partea specialiștilor, fie ei psihoterapeuți sau experție în educație financiară;

• Iulia Bălușă prezintă Jurnalul de știri al orei 16:00 (luni-vineri; live) și “Ediția Specială” pe teme de sănătate (vineri, 20:00 – 21:00; bilunar; live);

• “Sport Arena la zi” (17:00 - 18:00, luni-vineri; 10:30 – 13:30, sâmbătă; live) este emisiunea sportivă realizată de Alice Bodescu, alături de Ionel Luțan, Daniel Nazare și Robert Gherghe, precum și invitații pe care îi au zilnic în studio;

• Jurnalistul Edward Pastia realizează emisiunea economică “Doar o cifră să-ți mai spun” (18:00 – 19:00, miercuri; live), un demers jurnalistic menit să ne învețe pe toți că nimic nu este gratis, că totul are un preț;

• Gabriel Bălașu prezintă emisiunea “60 de minute” (18:00 – 19:00, luni și marți; live) și dezbate în studioul Metropola TV, alături de invitații săi, subiectele zilei; De asemenea, Gabriel Bălașu prezintă cel mai important jurnal al zilei, zilnic, de la ora 21:00;

• Mariana Zberianu realizează “Ediția specială Metropola TV” (18:00-19:00, miercuri și vineri, 20:00 – 21:00 (bilunar); live) cu teme sociale, economice și din învățământ;

• “Voluntari, povestea mea” este o emisiune realizată de Cezara Munteanu (18:00 – 19:00, vineri; live), care prezintă povești de viață ale oamenilor și proiecte în care este implicată comunitatea orașului Voluntari;

• Adrian Bucur, gazda talk-show-ul politic “Prime Time” (19:00 – 21:00, luni-joi; live), aduce în centrul atenției chestiunile relevante ale zilei, pune întrebări și explică, pe înțelesul tuturor, alături de invitații săi, proximitatea și contextul politic, social, utilitar sau cultural;

• Emisiunea “Unu la Unu” realizată de Mihaela Popescu (19:00-20:00, vineri; înregistrare) este un talk-show despre viață cu personalități ale momentului, din diverse domenii de interes;

• În weekend, la Metropola TV sunt difuzată emisiuni de travel, cooking, fashion, life style, home-deco, documentare, precum și filme artistice.