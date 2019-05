Michael Jackson este subiectul unui nou proces, care va debuta săptămâna viitoare, intentat de un fost manager, ce susține că trebuie să fie recompensat pentru că l-a ajutat pe star să revină în lumina reflectoarelor, în ultima parte a vieții, potrivit The Hollywood Reporter, scrie Mediafax.

Documentele au fost depuse în instanță în 2012, dar procesul va debuta abia pe 14 mai, la Los Angeles.

Tohme Thome, misteriosul fost manager al cântărețului, i-a chemat în instanță, printre alții, pe administratorii averii starului, John Branca și John McClain, pe Katherine Jackson, mama acestuia, dar și pe Jermaine Jackson, unul dintre frați.

În timpul procesului vor fi rexaminate ultimele zile ale starului pop și, în particular, relația cu Tohme Tohme, care a apărut în viața acestuia în 2008, având relații în toată lumea arabă.

Tohme susține în documentele depuse în instanță că i-a oferit starului consiliere pentru a-și îmbunătăți imaginea publică, că l-a ajutat să își regleze situația financiară, dar și să-și organizeze turneul final din carieră.

Fostul manager susține că administratorii averii lui Michael Jackson îi datorează un comision de 15% din veniturile starului din ultimul an de viață și o parte din încasările de sute de milioane de dolari generate de filmul concert "This Is It". De asemenea, susține că i-a intermediat starului un împrumut care l-a ajutat pe acesta să-și păstreze ferma Neverland.

Procesul este marcat și de niște controverse, de exemplu, nu se știe dacă Tohme a fost concediat de Jackson înainte ca acesta să moară.

La începutul acestui an, a avut premiera documentarul "Leaving Neverland", de Dan Reed, în care au fost lansate noi acuzații de abuz sexual la adresa lui Michael Jackson.

Lui Michael Jackson i-au fost aduse, de-a lungul timpului, numeroase acuzaţii de pedofilie. În 1993, Jackson a fost acuzat că a abuzat sexual un băiat în vârstă de 13 ani, Jordan Chandler. Artistul a negat acuzaţiile şi totul s-a încheiat printr-o înţelegere civilă care s-a ridicat la 23 de milioane de dolari. În 2005, un juriu a stabilit că Jackson nu se face vinovat de molestarea sexuală a lui Gavin Arvizo, care, la momentul presupuselor fapte, avea tot 13 ani. În 2013 şi 2014, după decesul lui Jackson, în 2009, au mai fost intentate două procese, de Wade Robson şi James Safechuck, care au susţinut că artistul i-a molestat sexual la începutul anilor 1990, pe când erau copii. Ambele cazuri au fost respinse în instanţă pentru că faptele au fost prescrise.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray. Decesul a survenit în perioada în care artistul american se afla la Los Angeles şi efectua repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, intitulat "This Is It Tour", care ar fi trebuit să debuteze în iulie 2009 la Londra.

Medicul personal al cântăreţului, Conrad Murray, a fost găsit vinovat de omucidere involuntară şi a fost condamnat la patru ani de închisoare. El a fost eliberat în octombrie 2013, după ce a petrecut aproape doi ani în închisoare.