Michael Punke, autorul 'The Revenant', a cărui ecranizare a fost recompensată cu trei premii Oscar, va lansa în 2021 un nou roman

Michael Punke, autorul „The Revenant”, a cărui ecranizare a fost recompensată cu trei premii Oscar, inclusiv pentru interpretarea lui Leonardo Dicaprio, va lansa în luna iunie a anului viitor un nou roman, anunță news.ro.

„Ridgeline” va fi primul volum de ficţiune publicat de Punke în aproximativ 20 de ani, potrivit AP.

Acţiunea romanului, care va fi publicat de Henry Holt & Company, este plasată în vestul american, în anii 1860, şi are în centru conflictul provocat de venirea armatei pe teritoriul indigenilor.

„The Revenant” a fost lansat în 2002. A fost adaptat pentru marile ecrane de Alejandro G. Iñárritu şi a fost premiat cu Oscar pentru regie, imagine şi actor în rol principal.

Punke a fost ambasador american la Organizaţia Mondială a Comerţului şi este în prezent vicepreşedinte la Amazon Web Services. El a mai lansat volumele de non-ficţiune „Fire and Brimstone: The North Butte Mining Disaster of 1917” şi „Last Stand”.