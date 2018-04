Mihaela Rădulescu, datoare vândută la Fisc. Vedeta Tv a fost somată să achite o sumă imensă la bugetul de stat

Printr-o instiintare de pe site-ul ANAF, Mihaela Radulescu este somata de Fisc sa achite datoriile firmei sale la bugetul de stat, potrivit wowbiz.

Din data de 19 octombrie 2017, Mihaela Radulescu este somata de Fisc sa isi plateasca datoriile. Vedeta are o firma intitulata „Mihaela Radulescu SRL”, cu activitati de difuzare a programelor de televiziune, pe care a infiintat-o inca din 2001. Numele firmei se afla pe o lista publicata de ANAF, in care mai multe societati comeciale sunt instiintate ca trebuia sa-si achite datoriile la bugetul de stat.

„ADMINISTRATIA SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, instiinteaza urmatoarele societati comerciale, in temeiul art. art. 47, alin 4 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili cu sediul in Bucuresti, Sector 1, sa achite in termen de 15 zile de la data prezentului anunt, debitele datorate la bugetul de stat conform deciziilor de calcul accesorii emise”, se arata in anuntul de pe site-ul ANAF.

De cateva luni, Mihaela Radulescu este somata de Fisc sa achite datoriile firmei sale, prin care isi desfasoara activitatea din domeniul televiziunii. Conform celor mai recente date de la Registrul Comertului, „Mihaela Radulescu SRL” avea datorii de 191.200 de lei in 2016, profitul net din acel an fiind de 206.844 de lei.