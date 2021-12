Mihaela Rădulescu îi critică pe bărbați: 'E o discuție pe care n-o deschide nimeni în România: bărbații speriați și slabi pun la îndoială femeile frumoase'

Mihaela Rădulescu îi critică pe bărbații din ziua de astăzi. Vedeta spune că barbatii speriati și slabi pun la îndoială femeile frumoase.

„Sa te bazezi pe femeile frumoase si talentate e o procedura clasica de televiziune. Sa le mai si apreciezi pe masura, sa le respecti si sa vezi ce pot cu adevarat, e o urare pe care o fac tuturor femeilor pentru anul care vine. It’s a men’s world peste tot, ei decid, ei taie, ei spanzura, ei iau salarii mai mari si primesc joburi mai bune. Daca-i lasi, te si calca in picioare. Sau…si mai rau de-atat, doar pentru ca pot si nimeni nu are curaj sa-i puna la punct. In showbiz, sa te opui unui barbat cu putere de decizie, inseamna sa fii trecuta pe linie moarta. Sa nu razi la glumele sexiste proaste ale colegilor barbati ( unii, cei la care te astepti…cel mai mult, se traduce cu a nu fi de gasca sau a fi aroganta, fitzoasa. Sa fii prea tanara, prea sexy in lumea asta te transforma in subiectul lor preferat de glume porcoase. Sa nu mai fii prea tanara, le muta interesul de la ce poti, catre o bascalie si mai ieftina, despre ce-si imagineaza ei ca nu mai poti.Femeile care fac divertisment, muzica, dans, moda,ba chiar si actorie, inca sunt puse de barbatii neevoluati in categoria “ieftina”, frivola, mai ales daca-s cool , sexy si frumoase, nu doar talentate.

E aproape un blestem sa fii hot, cand ai in jur barbati care-ti decid soarta profesionala. Discutie pe care n-o deschide nimeni…. in Romania, de teama eliminarii din sistem...

Deci, femei frumoase si puternice, va doresc ca anul 2022 sa fie anul vostru bun, in care sa fiti vazute si apreciate la adevarata voastra valoare!

NOI, cele din pozele astea, stim cat de fragila e frumusetea, cat de trainic e talentul si cat muncesti ca sa ajungi acolo. Barbatii speriati si slabi pun la indoiala femeile frumoase, doar cat sa li se para lor ca-s mai puternici. Not in my world. Subiect la care voi reveni, e nevoie sa mai spunem si adevaruri, noi femeile …badass. Caci suntem multe, puternice, capabile, chiar daca nu la fel de vizibile ca ei”, a spus Mihaela Rădulescu, pe pagina ei de Instagram.