Mihai Bendeac, scrisoare deschisă pentru Nicușor Dan: Actorul intervine de partea lui George Ivașcu în scandalul Teatrului Metropolis

Actorul Mihai Bendeac solicită, într-o scrisoare deschisă adresată primarului general Nicușor Dan, publicarea înregistrării evaluării managerului Tetrului Metropolis, Mihai Bendeac. Evaluarea a avut loc zilele trecute, fiind singura transmisă în direct. După ce Primăria Capitalei l-a acuzat pe directorul George Ivașcu de faptul că ar fi ascuns datoriile pe care instituția le are față de actori și că ar fi oferit gratuit 95% din bilete în 2021, Mihai Bendeac are cuvinte de laudă la adresa fostului ministru al culturii.

„In atentia domnului Primar General Nicușor Dan.

Domnule Primar,

Inainte de orice, salut (fara nicio urma de ironie) initiativa de a evalua teatrele din Bucuresti. De altfel, consider ca evaluarea institutiilor de cultura ar fi necesara la nivel national. Sub umbrela unor institutii de cultura, o groaza de nemernici, profitori, mediocri, arivisti au sifonat sume uriase de bani din bugetul de stat. Asta ma revolta. Ma revolta din perspectiva unui individ care, fiind angajat ca bugetar, a donat statului o suma mai mare decat totalul salariilor sale din ultimii 15 ani (de cand sunt angajat). Nu spun asta ca sa ma laud ci ca sa-mi intelegeti pozitia.

Sunt teatre in Bucuresti si in tara care performeaza. Sunt teatre unde se freaca menta. Si teatre care ar trebui desfiintate si reinfiintate sub alte auspicii. Banii nu au fost furati sau impartiti discretionar doar prin intermediul activitatilor de zi cu zi. Dar si prin tot felul de mecanisme (de exemplu festivaluri, colocvii, evenimente complet neinteresante) unde au existat cazuri grave. Dau exemplul (dar lista este enorma) unei actrite care a fost pusa in situatia de a semna un contract de 2000 de euro pentru o reprezentatie in cadrul unui festival si a primit suma de 150 de euro.

Culmea, cultura (in speta teatrele, caci acesta este subiectul) este subfinantata! E nevoie de mai multi bani! Dar acesti bani trebuie gestionati onest, cu cap, cu rezultate vizibile.

Nu vreau sa-mi pun breasla in cap. Dar este anul 2022, o era tehnologizata. In pandemie, cand activitatea pe scena era imposibila, clipurile postate de multe teatre din tara (si Bucuresti) aveau cate 40-50 (!!!) de vizualizari. Teatre cu peste 100 de angajati. Putem concluzia ca nici ei nu se uitau toti la ceea ce postau.

Repet! Sunt teatre unde se performeaza! Si in Bucuresti!

Ca sistemul este complet depasit… Da, e perfect adevarat! Sunt pline teatrele de actori care joaca o data pe luna (sau mai rar) si primesc salariu in timp ce artistii independenti joaca pe unde apuca. Asta in timp ce angajarile sunt blocate de multa vreme. Sunt o groaza de posturi acoperite de oameni complet depasiti de timpurile in care traiesc, niste mediocri care, in mod normal, in sistemul privat nu ar rezista nici 3 ore.

Am sa fac o postare mai ampla foarte curand. Probabil ca va zgudui un pic aceasta breasla.

Momentan, am o singura rugaminte! Va rog sa publicati inregistrarea evaluarii domnului George Ivascu. Pe mine, personal, m-a socat ceea ce am citit vizavi de lucrul acesta. Nu va ascund faptul ca mi-e foarte greu sa ma obiectivez. Domnul Ivascu a facut meditatii cu mine cand eram adolescent, m-a pregatit pentru admiterea la Facultatea de Teatru si a refuzat sa primeasca orice remuneratie pentru asta! Normal ca sunt subiectiv.

Ce ma frapeaza este faptul ca, dintre toate teatrele din capitala, sunt vreo trei-patru unde lucrurile au avut un sens. Si Metropolis facea parte din aceasta categorie! Inainte de pandemie, acolo erau spectacole de mare succes. Unele se jucau de 3(!!!) ori pe zi. Inimaginabil pentru alte teatre unde, sa ma ierte Dumnezeu…

Metropolis (mare pacat ca e singurul de proiect, asa ar trebui sa fie 70% dintre ele) a reprezentat o casa pentru multi tineri actori sau regizori care nu aveau nicio sansa in celelalte teatre. S-au intalnit pe scena aia artisti din toate generatiile. S-au lansat multe talente absolut remarcabile. In plus, a fost o sansa ca acesti oameni extrem de valorosi sa aiba un venit.

Eu nu stiu ce s-a intamplat in ultima perioada. Dar vreau sa stiu. Vreau sa vad acea inregistrare. E dreptul meu/nostru. Daca omul acesta a fost dispus sa fie filmat in timp ce este evaluat (ceea ce mi se pare o dovada de inalta asumare), de ce nu publicati inregistrarea? Am inteles ca s-a transmis in direct. Nu toata lumea a stiut asta si nu toata lumea a fost libera in acele doua ore.

Daca domnul Ivascu se face vinovat de ceva, apoi sa se intample ce trebuie sa se intample. Dar mi-as dori sa vad cu ochii mei evaluarea dumnealui (repet SINGURA evaluare care a fost filmata si tot respectul meu pentru aceasta atitudine) si sa ma conving ca dom’ profesor (care s-a luptat acum 15 ani sa fie infiintat acest teatru PERFORMANT la nivel de creatii artistice si pe care il conduce de atunci pana azi) merita sa aiba o nota mai mica decat unii care au nenorocit niste branduri uriase! (O sa dau nume in curand).

Astept, deci, cu interes, inregistrarea!

Respectele mele.

PS - Nu fac parte din categoria celor care au ceva cu dumneavoastra. Eu nu v-am “injurat” pentru problemele cu apa calda. Nu poti rezolva intr-un an sau doi o asemenea chestiune. Am mentionat asta ca sa intelegeti ca sunt complet pozitiv si neinteresat”, scrie Mihai Bendeac pe Facebook.