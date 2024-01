Mihai Eminescu, omagiat de inițiatorii Proiectului ,Porni Luceafărul… 174 ani de Nemurire'

Când în anul 2022, un colectiv inimos de la Școala Gimnazială Orizont a conceput și demarat Proiectul ORIZONT EMINESCU MIHAI – INTERNAȚIONAL (acronim POEM-I), el avea în vedere crearea unui cadru adecvat în care elevii în primul rând, dar și profesorii și chiar părinții, prin forme activ-participative, de creație și de trăire emoțională să descopere/redescopere frumusețea creației eminesciene, dându-le astfel o ancoră de simțire și cultură românescă, care să dăinuie în sufletele lor.

Al doilea obiectiv al Proiectului era să prezentăm rezultatele acestuia la Săptămâna Internațională de Cultură Română din Hamilton, Ontario, Canada, la a 55-a ediție a sa, unde, la invitația inițiatorului și Directorului prestigiosului eveniment – Poetul preot Dumitru Ichim – cel mai mare poet român în viață din afara țării, a participat o delegație a școlii noastre formată din doi profesori și o elevă. La acest eveniment cultural de tradiție participă anual poeți, scriitori, ziariști, oameni de cultură români renumiți din toată lumea (Canada, SUA, Europa, America de Sud, Australia etc), precum și din țară.

Prezentarea activităților desfășurate în cadrul Proiectului, produsele concrete ale lui: Cartea Proiectului, e-Book-ul acestuia, expoziția de artă plastică ilustrând poezii eminesciene, comunicările științifice ale profesorilor participanți la Simpozion au avut un foarte mare succes, au fost mult apreciate de personalitățile participante, drept pentru care am primit Diploma de excelență, precum și invitația de a participa și la ediția din anul 2024. Acestea au constituit primele două etape ale Proiectului.

Cu acest prilej al participării la evenimentul din Canada, precum și într-o deplasare în Australia, am intrat în legătură cu personalități ale culturii române, care trăiesc în diferite părți ale lumii și care și-au exprimat interesul pentru proiectul nostru și am fost solicitați să gândim cum ar fi posibil ca și copii români de pretutindeni să participe la proiect. Echipa de proiect a făcut un brain-storming și a găsit soluția. Astfel, am conceput Etapa a III-a a Proiectului, intitulată: ,,Porni Luceafărul… 174 ani de Nemurire”, care se va desfășura în perioada 1.11.2023 – 15.09.2024, va consta în primul rând într-un spectacol omagial pentru sărbătorirea a 174 de ani de la nașterea Poetului Nepereche, precum și o expoziție de artă plastică – ilustrații ale poeziilor eminesciene. Pentru realizarea unui caracter internațional am luat ca parteneri în proiect din:

Canada – Asociația Culturală Română-Ontario, Președinte Ing. Dumitru Rachitan și Parohia Ortodoxă Română “Sfântul Ioan Botezătorul” din Kitchener, Ontario – Preot Poet Dumitru Ichim – Directorul Centrului Cultural Român din Hamilton și Directorul Săptămânii Internaționale de Cultură Română;

Australia – Academia Australia-România pentru Cultură, Președinte inginer Daniel Ioniță din Sydney și Asociația Română DOINA Queensland, Brisbane, Președinta inginer & economist Aurelia Noran;

Republica Moldova, Chișinău – Uniunea Internațională a Oamenilor de Creație, Președinta Poetă Renata Verejanu; Academia Europeană a Societății Civile, Președinte Dr. Daniel Verejanu, precum și Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici” – responsabil de proiect – profesor Olga Trudov, Magistru în Științele Educației.

Spectacolul și expoziția s-au desfășurat în data de 19.01.2024 la Palatul Național al Copiilor, în Sala Mică, pentru aceasta am semnat un parteneriat cu direcțiunea instituției, care ne-a pus la dispoziție gratuit toate facilitățile sălii.

Omagiul a avut atât participare națională: elevi, părinți, profesori ai școlii, precum și invitați speciali, de onoare: actrița Manuela Hărăbor, compozitorul & actorul Sergiu Cioiu, precum și un grup de studente de la Universitatea Națională de Muzică, București, Facultatea de Compoziție, Jazz-Muzică ușoară, cât și internațională: Artista creatoare de flori de hârtie Ayako Funatsu – Japonia și doi elevi din orașul Goldcoast, Australia împreună cu părinții (Familia Ofrim) – participare fizică și alții virtual din țările menționate, precum și două eleve de la Colegiul Ted Istanbul Vafki, Turcia.

Toți partenerii din străinătate au organizat în data de 14.01.2024 un spectacol Omagiu și o expoziție de artă plastică. Aspecte din programele lor, ca parte a POEM-I, au fost prezentate prin proiecție video în spectacolul omagial din 19 ianuarie a.c.

Între momentele de mare intensitate emoțională s-au numărat interpretările deosebit de sensibile ale actriței Manuela Hărăbor, care a recitat Glossă, și ale actorului Sergiu Cioiu care a recitat și interpretat Ce te legeni, codrule și Revedere. Invitata specială din Japonia ne-a încântat interpretând într-o limbă română perfectă romanța “Pe lângă plopii fără soț”. Acestora alăturându-se momentele de mare profesionalism ale studentelor de la Conservator care au oferit publicului un spectacol de neuitat.

Emoție, pasiune, profesionalism, dedicare, toate reunite într-un moment omagial unic în care munca și talentul au dovedit încă o dată că poezia eminesciană dăinuie peste veacuri și are capacitatea de a rezona inclusiv cu sufletele tinerilor din zilele noastre, scrie curierulnational.ro.

Însă echipa de proiect din școala noastră nu se va opri aici, ci va pregăti materialele necesare pentru participarea unei delegații a școlii noastre la Săptămâna Internațională de Cultură Română din Hamilton, Ontario, Canada, în perioada 7 – 15 iulie 2024. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele grandioase ale muncii noastre care să ducă pe meleaguri îndepărtate frumusețea creației poetului nostru național Mihai Eminescu!

Autori:

Prof. gr. I Iuliana Matrosenco – Manager General de Proiect,

Prof. gr. I Constantin Hărăbor – Autor și Coordonator de Proiect,

Prof. dr. Daniela Ioniță – Secretar de Proiect