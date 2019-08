Mihai Fifor a declarat război criminalității la Congresul PSD și a lansat atacuri la opoziție / VIDEO

Secretarul general PSD, ministrul de Interne Mihai Fifor, a declarat sambata la Congresul PSD că partidul va modifica in Parlament legea astfel incat cazuri precum Caracalul sa nu se mai repete si a zis ca doar PSD poate sa faca ordine, in timp ce USR o tin in certuri interne si liberalii vor sa taie tot daca ajung la guvernare.

„Am deschis lupta impotriva criminalitatii prin masuri rapide, ferme, de care nu se va putea ascunde niciun vinovat. Toti care incalac legea platesc. Ne asumam schimbari, trebuie sa facem ordine, sa schimbam legi. Criminalitatea va primi cea mai hotarata riposta din partea guvernului Dancila din care fac parte”, a zis Fifor.

„Va intreb retoric, desigur, daca vedeti vreun alt partid in stare sa faca ordine in tara, sa fie aproape de oameni, in afara de PSD? USR, un partid fara experienta, nu reusesc sa se inteleaga intre ei. Inca se cearta cine o sa fie presedinte, cine candidat”, a mai zis el.

El a adaugat ca PNL merge cu „amenintari, va taiem pensii, salarii, vouchere, si o sa va luam cam tot ce aveti”.

„Sunt cei din opozitie in stare sa faca ceva pentru aceasta tara? Nu”, a mai zis Fifor.