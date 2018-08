Mihai Fifor acuză Opoziția că face jocuri politice după gafa privind baza de la Deveselu: Se face joc politic pe securitate națională

Mihai Fifor, ministrul Apărării, susține că Opoziția face jocuri politice pe baza declarației sale privind baza de la Deveselu, după ce liderii USR și PNL i-au cerut demisia.

„Categoric, nu avem (rachete balistice, n.r.) A fost o inflamare articială a unui subiect extrem de delicat. Eu am declarat cât se poate de clar faptul că la Deveselu nu există rachete balistice și susțin punctul de vedere și-l afirm cu toată tăria. Sistemul de la Deveselu are rachete interceptoare și sunt lucruri foarte bine cunoscute. Toți cei care încearcă acum să facă un joc mai mult decât iresponsabil pe un astfel de subiect cred că greșesc foarte mult. Cert este că, în cel mai rău caz, a fost vorba de o greșeală de înțelegere. Eu nu am afirmat niciodată că la Deveselu s-ar afla rachete balistice. Este, oricum, un lucru foarte greu de crezut că ministrul Apărării vreodată ar putea să susțină asemenea chestiune. Cred că a fost o intrepretare greșită. Cred că de-a lungul acestor luni am încercat cu toții să arătăm că poziționarea României este una foarte fermă și lucrurile acestea cred că au fost clar înțelese”, a declarat ministru Apărării, Mihai Fifor, pentru MEDIAFAX.

În ceea ce privește cererea Opoziției ca ministrul să demisioneze după afirmațiile lansate marți seară, Mihai Fifor a precizat că acest lucru nu îl miră.

„Nu mă miră. Se face un joc politic pe un subiect de securitate națională și lucrul acesta nu este în regulă. E menirea opoziției să facă astfel de jocuri. Nu au decât să o facă, chiar nu mă mai miră nimic din partea domniilor lor, dar eu cred că este important să rămânem în programul pe care ni l-am asumat și pe care ni-l ducem la îndeplinire în fiecare zi. (...) La MApN lucrurile merg foarte bine și suntem pe programul de guvernare”, a mai spus Mihai Fifor.

Ministrul Apărării a declarat marți seara la Antena 3 că la baza de la Deveselu sunt ”rachete balistice”.