Mihai Fifor, anunț major după summitul NATO: România și-a atins obiectivele fixate

România şi-a atins, la Summitul NATO de la Bruxelles, obiectivele fixate, cel mai important fiind decizia care vizează găzduirea de către ţara noastră a unui comandament NATO la nivel de corp de armată de "trei stele", a cărui viitoare arhitectură va fi configurată până în toamna acestui an, a declarat vineri ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor.

"Va exista un comandament. Iniţial s-a plecat de la această idee de comandament de nivel de corp de armată de trei stele pe care noi l-am propus în Ministeriala din debutul acestui an, Ministeriala NATO. Repet, suntem extrem de bucuroşi pentru că a fost, dacă vreţi, obiectivul cel mai important cu care noi am mers la summit. Şi iată că prin eforturile MApN şi ale MAE, (...) prin efortul echipelor, s-a reuşit obţinerea acestui obiectiv extrem de important pentru România", a precizat Fifor, într-o conferinţă de presă, conform agerpres.ro El a explicat că până la toamnă discuţiile privind comandamentul pe care îl va găzdui ţara noastră se vor purta la nivel de experţi.

"Suntem în faza în care până în toamnă vom discuta la nivel de experţi pentru a vedea cum este arhitectura acestui comandament, să-i spunem de trei stele, urmând ca în toamnă să putem să prezentăm propunerea României pentru arhitectura acestui comandament. Cred că important în momentul de faţă este faptul că România, prin prezenţa acestui comandament de trei stele, arată că este cu adevărat, poate, unul dintre cei mai importanţi actori din zona aceasta a Alianţei Nord-Atlantice şi poate tocmai de aceea este important de subliniat faptul că a fost un obiectiv foarte-foarte important pentru România", a punctat Mihai Fifor.



Ministrul Apărării a menţionat că la Summitul NATO de anul acesta România a avut trei obiective majore de atins.



"Cel dintâi s-a referit la oferta României de a găzdui un comandament NATO de nivel de corp de armată, pe teritoriul naţional, al doilea la întărirea prezenţei aliate înaintate pe întregul Flanc estic, inclusiv în regiunea noastră, şi cel de-al treilea, desigur, abordarea subiectului Mării Negre într-un format separat, dacă vreţi. Aceasta a fost poate cea mai complicată parte de atins, dar în final pe agenda summitului a avut loc un format dedicat programelor complexe de la Marea Neagră, un format în care au fost invitate să participe şi Ucraina, şi Georgia. (...) Spuneam că România şi-a atins obiectivele. Mă refer la primul dintre acestea, în speţă disponibilitatea pentru operaţionalizarea unei capacităţi terestre de comandă-control de nivel de corp de armată, un lucru pe care îl regăsim şi în Declaraţia finală, un lucru pe care România îl primeşte şi, zic eu, pe bună dreptate, arătăm în felul acesta că România este un partener şi un aliat cât se poate de bine structurat, cu o prezenţă militară foarte bine consolidată", a subliniat ministrul Apărării.

Mihai Fifor s-a referit şi la întărirea prezenţei aliate înaintate pe întregul Flanc estic. "Întotdeauna am vorbit despre o abordare echilibrată a Flancului estic, astfel încât să avem coerenţă pe acest flanc. Şi în acest context am discutat la Summitul NATO despre faptul că, până la finele anului, dorim operaţionalizarea completă a Brigăzii multinaţionale de la Craiova. Am solicitat în continuare afiliere pentru Brigada multinaţională de la Craiova. Avem promisiuni foarte consistente şi sperăm ca, într-adevăr, până la finele anului, şi de fapt nu sperăm cu siguranţă până la finele anului această brigadă va fi complet operaţională. (...) Vă reamintesc, în primăvara acestui an am declarat complet operaţională şi divizia multinaţională. Cu alte cuvinte, arătăm faptul că România este pregătită şi din acest punct de vedere pentru a face faţă oricărei provocări în această regiune", a declarat Fifor.



El a apreciat ca "relevantă" şi abordarea pe Marea Neagră din cadrul summitului. "Sunt discuţii foarte importante privind această zonă extrem de complexă. România este, dacă vreţi, ţara care se află între zona complicată a Mării Negre şi zona destul de complicată a Balcanilor de Vest. Suntem principalul furnizor de securitate şi de stabilitate din această zonă şi lucrul acesta a fost întărit şi în cadrul Summitului NATO de la Bruxelles", a arătat ministrul Apărării.