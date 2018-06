Mihai Fifor: Centrul de mentenanţă de la Târgovişte va deveni centru pilot şi va beneficia de investiţii importante

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a declarat joi, la Târgovişte, că Centrul 185 mentenanţă ''Radu cel Mare'' din municipiu va deveni un centru pilot la nivel naţional şi va beneficia de investiţii importante.

''Suntem la unul dintre centrele de mentenanţă ale Ministerului Apărării Naţionale, este un centru care va deveni un centru pilot pentru ce va însemna mentenanţa pentru echipamentele militare din dotarea armatei, intenţionăm ca acest centru să fie dezvoltat în perioada următoare prin investiţii foarte serioase în partea de infrastructură, dar şi în ceea ce priveşte angajarea de personal, în ceea ce priveşte dotarea cu echipamente adecvate pentru tehnica militară de ultimă generaţie, pentru că ne dorim ca centrul de mentenanţă de la Târgovişte, repet, să fie un centru etalon pentru partea aceasta de mentenanţă a echipamentelor militare'', a precizat Fifor, potrivit agerpres.ro El a explicat şi de ce a ales ca la Târgovişte să fie dezvoltat un astfel de centru de mentenanţă.''Nu întâmplător am ales acest centru, nu întâmplător am ales Târgovişte, suntem într-un judeţ care poate este un judeţ etalon pentru ceea ce înseamnă industria naţională de apărare cu unităţi de profil care, zic eu, se mişcă foarte bine, poate unele dintre cele mai interesante din industria naţională de apărare pe care le-am vizitat cu domnul ministru Ţuţuianu în urmă cu luni bune şi pe care intenţionăm să le sprijinim prin comenzile pe care le adresăm. Mă gândesc, de pildă, la Dragomireşti, acolo unde se intenţionează ca în viitor, prin dezvoltarea unei noi linii de producţie, să putem produce muniţie de 30 mm de care Armata Română are mare nevoie în perioada următoare'', a mai spus Fifor.Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, efectuează, joi, o vizită de lucru în Dâmboviţa, a mers la Garnizoana Târgovişte, iar în program mai are deplasări la unităţi şi obiective militare din judeţ şi la Mănăstirea Dealu, unde va fi realizat un centru de recuperare a militarilor răniţi în teatrele de operaţii.