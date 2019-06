Mihai Fifor, discurs diferit de Viorica Dăncilă: A vorbit despre Liviu Dragnea și a stârnit întreg Congresul

Mihai Fifor, candidat pentru funcția de secretar general al PSD, a afirmat că nu crede că partidul este îngenunchiat, precizând că nu consideră că vreunul dintre participanții la Congres a uitat de foștii lideri ai formațiunii, Liviu Dragnea sau Adrian Năstase, moment în care a fost aplaudat la scenă deschisă de întrega sală.

„E foarte complicat să urmezi la cuvânt după Eugen Teodorovici, după Dani Suciu. Până la urmă despre echipă este vorba în PSD, despre oameni care vin cu inima deschisă în fața dvs, nu să se bată după vot, ci să arate că pot veni cu idei, solicitând un vot de încredere pentru a putea face parte din cea mai frumoasă echipă, echipa PSD. Am în sală un om extrem de drag, căruia vrea să îi urez la multi ani. Nea Petre Daea să fii sănătos. Dacă PIB crește această țară e în siguranță pentru că știm să facem lucruri bune pentru această țară. România alocă al treilea an consecutiv 2% pentru Apărare, îndeplinind obligațiile pe care și le-a asumat”, a declarat Mihai Fifor, sâmbătă, la Congresul PSD.

Fostul ministru al Apărării a mai spus că PSD trebuie să învețe să vorbească deschis cu oamenii și să își relanseze mesajul pentru a fi mai aproape de cetățeni.

„Cred că e momentul acela de prag pe care îl trece PSD în această zi. Cred că trebuie să învățăm să vorbim despre onestitate, să devenim mulți colegi. E momentul să vorbim despre dialog, e momentul să ne întoarcem la oameni, la oamenii din rândul cărora a răsărit acest partid. De 30 de ani PSD arată că are soluții, că oricând de greu ar fi lovit știe să dea speranță și să se bată pentru această țară. Poate că nu știm joaca murdară pe care o fac alții și e bine că nu o știm, poate că nu știm să înjurăm pe stradă. Chiar dacă în 26 mai a părut că nu știm să ne adresăm colegilor mai tineri, dar vom reînvăța. Eu nu cred că PSD e îngenunchiat. Am sentimentul că oamenii ne-au arătat că trebuie să schimbăm ceva în discursul nostru. Învățăm repede, ne întoarcem la oameni, pentru că asta trebuie să facă PSD.

Azi aici e doar o parte din PSD. Nici nu vă imaginați ce frumoasă e imaginea asta. Oameni care sunt o familie, care gândesc la fel, care simt la fel”, a completat Fifor.

Social-democratul a adăugat că nu consideră că PSD și-a uitat liderii, cum a spus Codrin Ștefănescu, contracandidatul său pentru funcția de secretar general.

„Nu, nu cred că ne uităm liderii. Eu nu cred că e cineva în această sală care la uitat pe Liviu Dragnea, pe Adrian Năstase, stimați colegi. Eu cred că de la fiecare lider am învățat câte ceva și am mers mai departe. Suntem o inimă mare care bate pentru țară”, a explicat Mihai Fifor.

El a mai precizat că unii colegi i-au reproșat că aleargă după funcții. În replică, acesta le-a transmis că dacă va fi ales secretar general al PSD, atunci va renunța la funcția de președinte al Consiliului Național al partidului.

„Cred că am experiența necesară, penru că mă caracterizează forța de muncă și spiritul de echipă. Cred în două vorbe mari. De fapt e o deviză care se numește Onoare și Patrie și eu cred în această deviză. Mi s-a spus cred că alergi după funcții. Am fost întrebat ce o să fac dacă voi fi ales secretar general cu funcția de președinte al Consiliului Național. Am spus – demisionez în secunda doi. PSD nu a fost îngenunchiat niciodată și nici nu va fi îngenunchiat tocmai pentru că este un partid dedicat oamenilor”, a conchis Fifor.