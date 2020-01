Mihai Fifor: Nu e vina PSD că Guvernul Orban a fost numit de o majoritate de conjunctură

Fostul secretar general PSD, Mihai Fifor, considera ca nu este vina social-democratilor ca liberalii au fost numiti„de o majoritate de conjunctura” si ca PNL ar trebui sa guverneze in loc sa se gandeasca la alegeri anticipate.

„Il ascultam ieri siderat pe premierul Orban justificand intentia de a ostoi "pohta ce-a pohtit" a presedintelui Iohanis, adica o Romanie fara PSD. Cum? Prin organizarea de alegeri anticipate. De ce? Pentru ca PSD e prea numeros in Parlamentul Romaniei si sta in calea modului sugubat al Presedintelui de a interpreta democratia in tara aceasta. Zice Orban ca sa redam puterea poporului...Fereasca Dumnezeu de astfel de oameni politici!!!

Pai, sa va explicam, domnule Orban...Configuratia actuala a Parlamentului este data de votul poporului, de care tocmai faceti vorbire, in decembrie 2016. Mandatul legislativului actual este de patru ani, conform Constitutiei. Prin urmare, poporul a decis cati PSD-isti, cati PNL-isti, cati USR-isti si cati alti -isti sa fie in Parlament, pentru un mandat de patru ani.

Eu stiu ca e greu pentru dumneavoastra sa pricepeti cum devine treaba asta cu votul poporului si cu separatia puterilor in stat. Dumneavoastra sunteti pus sa va dati cu parerea ca premier tot de votul Parlamentului acesta. Acum, nu e vina noastra ca sunteti numiti de o majoritate de conjunctura, care nu va prea ajuta sa va dati in stamba, dar asta e politica si acesta e parlamentarismul in Romania si asta e Constitutia Romaniei.

Ideea este sa va vedeti de treaba si sa nu aruncati Romania intr-o noua criza politica, intr-un context politic global si asa extrem de complicat, doar pentru ca nu sunteti capabili sa guvernati aceasta tara.

Respectati votul poporului si Constitutia, domnule Orban si lasati tara in pace. De guvernat, ne-am lamurit cam ce puteti si cam ce stiti. Si poporul va va taxa. La vot. La termen. Pana atunci, insa, aplicati legile statului si dati banii pensionarilor si copiilor din aceasta tara. Nu aveti niciun drept sa va jucati cu viata lor. Iar poftele unora...hmmm...sa si le mai puna in cui sau sa ne trimita pe noi, pe PSD-isti la stuf incolonati. Macar sa stim de-o treaba!”, a scris Fifor pe Facebook.

Vezi si: ALERTĂ - Lovitură cruntă pentru România: Comisia Europeană a suspendat finanțarea celui mai important proiect de infrastructură (fost ministru) .