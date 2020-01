ALERTĂ - Lovitură cruntă pentru România: Comisia Europeană a suspendat finanțarea celui mai important proiect de infrastructură (fost ministru)

Comisia Europeană a suspendat finanțarea din fonduri UE pentru Autostrada Sibiu - Pitești (123 de km), cel mai important proiect de infrastructură al României la această oră, potrivit unui anunț făcut de fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc (PSD). Decizia vine ca urmare a unor probleme de mediu, a adăugat fostul demnitar.

„Autostrada Sibiu-Pitești suspendată de catre Comisia Europeană. Un lucru foarte periculos s-a întâmplat pentru unul dintre proiectele vitale de infrastructura din Romania și anume: Comisia Europeană a trimis o notificare de suspendare a finanțării din fonduri europene pentru Sibiu-Pitești din cauza unor probleme pe mediu (pentru cei care nu-si mai amintesc: obiectivul avea acord de mediu obținut in Decembrie 2018). NIMENI DIN GUVERN NU NE ZICE NIMIC. TOATA LUMEA TACE! POATE ASA E MAI BINE! POATE ASA TREBUIE! NU DRAGI ROMANI, NU TREBUIE ASA!!!!”, a scris pe Facebook fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc (PSD).

„In loc sa se plimbe pentru poze si văicăreala lor clasică premierul Orban ar fi trebuit sa “dea cu pumnul in masa” pentru ca acest proiect sa își continue implementarea prin finanțare din fonduri europene! Din păcate, ce nu înțelege sau poate chiar nu stie premierul este ca aceasta notificare de suspendare crează un precedent foarte periculos pentru tot ce inseamna proiecte de infrastructura din Romania finanțate din fonduri europene! Un lucru este cert: Romania are un guvern ireresponsabil si habarnist, iar pe premier este foarte clar ca nu îl ia nimeni in serios! Nu ii explic eu domnului Orban pentru ca a vazut si singur că toate proiectele pe care le-am semnat și lansat doar pe infrastructura rutiera însumează multe miliarde de euro. Sunt convins ca lucrul aceata a deranjat. Si a mai deranjat si faptul ca Romania a îndrăznit sa lanseze, intr-un mod accelerat, proiecte care asigurau o absorbție foarte mare.....restul este usor de dedus”, a mai scris Cuc.

Vezi si: Drumul spre anticipate: poza momentului / SURSE .