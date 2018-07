Mihai Fifor: România va continua să aloce 2% din PIB pentru Apărare

România va continua să aloce 2% din PIB pentru Apărare şi a fost evidenţiată la Summitul NATO de la Bruxelles ca fiind una dintre cele cinci ţări aliate care a făcut această alocare pentru a doua oară consecutiv, a declarat vineri ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor.

"România a fost evidenţiată ca fiind una dintre cele cinci ţări aliate care au alocat pentru a doua oară consecutiv procentul de 2% din Produsul Intern Brut pentru Apărare. Vă reamintesc că a fost o decizie a Parlamentului României şi a Guvernului României de a aloca şi anul acesta procentul de 2% pentru Apărare, procent din care peste 40% a fost alocat pentru înzestrarea Armatei, pentru programele majore de înzestrare. Spuneam că este un lucru foarte bun pentru noi faptul că am fost evidenţiaţi, în contextul unor discuţii foarte consistente privind ridicarea la nivelul de 2%, aşa cum s-a convenit la Summitul NATO din Ţara Galilor. (...) Pot afirma fără niciun fel de rezervă că România va continua să aloce procentul de 2%. Este o decizie a Parlamentului şi a Guvernului României de a continua să facem această alocare şi de a continua să ducem mai departe programele majore de înzestrare, dar şi de modernizare a Armatei Române", a precizat Fifor, într-o conferinţă de presă la sediul MApN, conform agerpres.ro Întrebat de ce în anul precedent din alocarea de 2% din PIB s-au cheltuit mai puţini bani, respectiv 1,81% din PIB, ministrul a spus: "Este o uşoară eroare şi daţi-mi voie să o clarific. România a alocat 2% din PIB pentru apărare în 2017, execuţia bugetară însă este într-adevăr de 1,81%, un lucru pe care l-am discutat şi în cadrul Summitului NATO". "A fost abordat acest lucru punctual de către partenerii americani. România a fost lăudată pentru execuţia bugetară şi pentru faptul că face parte din grupul de cinci state care, în momentul de faţă, alocă 2% din PIB. Cu alte cuvinte, a fost un prim an în care, după foarte mulţi ani de subfinanţare a Armatei Române, Guvernul şi Parlamentul au decis că trebuie să intrăm şi noi în rândul statelor care alocă 2% şi să ne îndeplinim obligaţiile asumate la Summitul din Ţara Galilor şi, iată, continuăm acest lucru. Anul acesta, nu am niciun dubiu, ne vom închide pe 2% aşa cum trebuie", a subliniat Fifor.Chestionat din nou pe subiectul diferenţei dintre execuţia bugetară şi alocare, el a spus: "Au fost elemente care nu s-au putut atinge anul trecut şi care au făcut să nu cheltuim întreaga sumă de bani".