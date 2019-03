Mihai Goțiu a EXPLODAT la adresa colegilor săi din USR, după proiectul cu închisoarea pentru comunism: 'Mă delimitez public. Îmi asum să combat'

Senatorul USR Mihai Goțiu a explodat la adresa colegilor săi din USR, care au propus ca inițiativele care promovează ideile comuniste să fie pedepsite cu 10 ani de detenție.

"Fac parte dintr-o familie care a avut de pătimit din plin de pe urma regimului comunist, de la confiscarea pământului bunicilor (așa-zisa cooperativizare ”de bună voie”), dar și a altor bunuri, cu toate traumele pe care acest lucru le-a generat, până la rude care nu au putut face facultatea din motive de ”dosar curat” ori care au fost împușcate pentru că și-au apărat proprietatea. În primăvara anului 1990 am scăpat cu noroc de bastoanele și umbrelele unor ”oameni de bine”, în timpul participării la protestele anti-FSN, anti-Iliescu și pentru Punctul 8 de la Timișoara, într-un oraș din Vestul țării. Conștientizarea ororilor și abuzurilor regimului totalitar instaurat în România după al doilea război mondial a stat la baza revoltelor și luptelor mele ulterioare.

Tocmai conștientizarea acestor orori m-a făcut, însă, să înțeleg că regimurile totalitare de orice fel și de orice culoare sunt inacceptabile (indiferent de haina ideologică pe care o îmbracă și prin care încearcă să se justifice), că extremismele nu se rezolvă cu extremisme, ci doar le legitimează, că etichetările ideologice facile nu simplifică lucrurile, ci le complică.

Acestea sunt, pe scurt, motivele pentru care am fost la fel de surprins, iritat și revoltat, precum o mare parte dintre voi, când am aflat, ieri, din presă, de inițiativa legislativă a doi colegi deputați, insuficient dezbătută în partid, care lasă loc de interpretări legitime că ar putea da naștere unor abuzuri inimaginabile, unor decizii discreționare și, mai grav, că ar putea duce la cenzură și sancționare penală pentru delict de opinie. Ideea asocierii simpliste între ideologia fascistă (ideologie rasistă și xenofobă la modul intrinsec) și idei și concepte ”comuniste” necesita o dezbatere și o analiză mult mai atentă, la fel cum era necesară o asemenea analiză și cu privire la modul de formulare a legii, care este departe de obiectivele declarate ale inițiatorilor – acela de a repara ororile regimului comunist.

Nu am pus întâmplător ghilimele la idei și concepte ”comuniste”. Etichetarea și interpretarea ca fiind ”comuniste” (și, implicit, ca fiind totalitare!) a unor idei și concepte sociale, precum solidaritatea socială, incluziunea socială, accesul egal la educație și sănătate de calitate, egalitatea de gen, libertatea de conștiință, lupta împotriva segregării, stigmatizării și marginalizării săracilor ori a unor diferite minorități etc. reprezintă manipulări grosiere de care am avut parte cu vârf și îndesat, în spațiul public din România, în ultimele decenii. E extrem de neplăcut dacă inițiatorii acestei propuneri legislative nu cunosc acest fapt și ar fi de-a dreptul revoltător dacă îl cunosc și au urmărit cu bună știință incriminarea lor prin asocierea cu atrocitățile unui regim totalitar. Și, pur și simplu, îi compătimesc dacă n-au înțeles că propunerea lor ar putea fi interpretată și instrumentalizată astfel, atât în discursul public, cât și, mai ales, dacă o asemenea propunere ar deveni lege (din fericire nu sunt șanse) și s-ar aplica.

Mă delimitez în mod public de această propunere legislativă, care e la ani lumină de scopul ei declarat. Îmi asum să combat atât în interiorul partidului, cât și public orice propunere care ar putea aduce atingere libertății de exprimare, liberei circulații a ideilor ori criticii sociale, pe care o înțeleg și o promovez ca motor esențial al dezvoltării oricărei societăți. La fel cum voi lupta împotriva totalitarismelor, discursului urii, rasismului ori xenofobiei, indiferent de coloratura sub care se vor prezenta ele în spațiul public. Și vă asigur că nu sunt singurul din partid care își asumă aceste lucruri și care luptă pentru ele. Discuțiile și iritarea interne stârnite de propunerea legislativă îmi confirmă acest lucru", scrie Mihai Goțiu pe Facebook.