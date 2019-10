Mihai Șora, criticat virulent de CTP: 'Cum poți să faci așa ceva?!'

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat, joi seara, la Digi24, apariția filosofului Mihai Șora într-o reclamă pentru un brand comercial în care se vorbește despre liberatea pierdută de români odată cu venirea comuniștilor. Dincolo de polemicile care s-au ivit în legătură cu disidența anticomunistă a lui Mihai Șora, CTP este revoltat din punct de vedere moral de gestul în sine și spune că el personal n-ar vorbi niciodată despre libertate într-o reclamă comercială.

Iată întreaga argumentație a lui CTP:

„Am văzut reclama asta cu dl. Șora. Am mai avut o polemică cordială cu dl. Șora. Am văzut diverse luări de poziție în legătură cu această reclamă, cu cei 30 de ani, cum i s-a răpit libertatea la 30 dlui Șora și nouă, tuturor. Am văzut. Unii au spus domnule, nu îi e rușine, atunci era la Ana Pauker în minister, venise din Franța ca membru al Partidului Comunist, în timp ce alții intrau la Canal, dânsul n-avea nicio problemă, era în Ministerul de Externe și poate să vorbească?! De ce, a fost disident în vreun fel?

Deputatul PSD Marius Bota RUPE TĂCEREA după ce a votat moțiunea: Vinovați sunt CEX-ul unanim și CEX-ul mic

Și n-a fost! Nici vorbă de așa ceva! I-au reproșat lucrul ăsta, alții au spus domnule, nu e așa, stați să vedeți, de fapt era din Rezistența franceză și acolo la Ana Pauker era un fel de ajutor de portar. Diverse poziționări.

Eu am o singură întrebare: cum poți să vorbești într-un clip publicitar pentru o platformă, un site de vânzări-cumpărări, despre libertate? Întrebarea asta a pus-o cineva? Păi, cum să faci așa ceva? Cum să vorbești despre teroarea comunistă, despre Canal, despre liberate și opresiune, despre lucruri fundamentale care ni s-au întâmplat, într-un clip al unei platforme comerciale? Pentru că finalmente, acest clip promovează o marcă comercială. Cum poți să faci așa ceva?!

Oamenii de business au dreptul să creadă ce vor, dar eu n-aș fi făcut asta în viața vieții. Mi s-au propus tot felul de reclame, să știți, care mai de care mai... Oamenii de afaceri pot să-și dorească să-și atribuie orice simbol pe lumea asta. E dreptul lor să-și promoveze cum cred de cuviință, problema e ce faci tu, intelectualul anticomunist sau cum e dl Șora sau ce-o fi dânsul sau în general, ca om, așa, cum poți? Eu, de pildă, n-aș face niciodată lucrul ăsta într-o reclamă comercială: să vorbesc despre libertate. Și pentru care să fiu plătit. Cu bani grei. Pentru că așa ceva se plătește cu bani grei. Deci, vorbesc despre libertate, despre cum mi-am pierdut liberatatea, cum am suferit și la sfârșit îmi iau bănuțul”.