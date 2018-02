Mihai Pintilii: 'Punctul ăsta e ca o victorie pentru noi, eu zic că am dominat majoritatea mecului'

Mijlocaşul Mihai Pintilii a declarat, duminică seară, că remiza cu Dinamo este ca o victorie pentru FCSB, el apreciind că jucătorii lui Nicolae Dică au dominat meciul.

"Punctul ăsta e ca o victorie pentru noi, zic că am dominat majoritatea mecului, am avut ocazii mai clare, am avut un joc bun, dar nu am avut noroc să intre mingea în poartă. Ne bucurăm că le-am stricat planurile, un meci are 90 sau 95 de minute şi acum bucuria este mai mare pentru noi. Nu există oboseală, suntem la Steaua şi suntem învăţaţi. Lipsa de concentrare e altceva. Oricine intră trebuie să-şi facă datoria. Andrei Vlad nu cred că a greşit cu nimic, el a încercat să scoată mingea, că nu a putut, asta e altceva. Pentru că e un copil, ar trebui ajutat de toată lumea. Noi îl susţinem şi nu cred că a greşit, am greşit toţi că am luat două goluri, dar nu din vina lui", a declarat Pintilii, conform News.ro.

Jucătorul stelist ar vrea ca Dinamo să intre în play-off. "Sincer mi-ar părea rău ca Dinamo să nu intre în play-off. Te simţi fotbalist cu aşa suporteri şi la noi şi la ei. Eu chiar mi-aş dori să intre şi le urez baftă", a adăugat Pintilii.

Formaţia Dinamo a remizat cu FCSB, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 2-2, în derbiul etapei a XXV-a a Ligii I, în care a fost egalată după ce a condus cu 2-0.

Au marcat Pesic '20 şi Torje '57 pentru Dinamo, respectiv Man '84 şi Teixeira '90+3 pentru FCSB.