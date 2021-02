Mihai Stoica a criticat prestaţiile arbitrilor Cătălin Popa şi Istvan Kovac

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a criticat, miercuri, la Digi Sport, prestaţiile arbitrilor Cătălin Popa şi Istvan Kovacs, menţionând că la meciuri există prea multe greşeli de arbitraj, poate cauzate de lipsa de valoare.

”La Cătălin Popa te aştepţi să facă prostii, dar nu în aceeaşi direcţie. Nu se explică de ce Cătălin Popa e delegat în continuare, după ce a viciat meciul UTA Arad - Dinamo. Aşa s-a întâmplat să vicieze meciul nostru de la Mediaş, cu Hermannstadt. La Istvan Kovacs nu te aştepţi neapărat să facă prostii, dar aroganţa lui îl face să pară intangibil. M-aş mira să inventeze Benga, despre care am auzit că e foarte credincios, ce a spus despre el. Ştie cineva că Istvan Kovacs stă de ani de zile la Cluj, deşi el figurează pe listă ca arbitru din Carei? (...) Am prins arbitri ca Rainea sau Igna, apoi precum Crăciunescu sau Ion Porumboiu. Am ajuns să-i văd acum pe Cătălin Popa, Istvan Kovacs... Sunt prea multe greşeli de arbitraj, poate cauzate de lipsa de valoare. S-a schimbat fotbalul, probabil că nici noi, conducătorii, nu ne ridicăm la ce era pe vremuri, de exemplu, Ion Alexandrescu. Nici jurnaliştii de azi nu mai sunt ca cei de dinainte. Se pare că pierdem peste tot”, a spus Stoica, potrivit news.ro.

Mihai Stoica a avut şi un schimb dur de replici cu Ion Crăciunescu, care a intervenit telefonic în emisiune.

Potrivit digisport.ro, Stoica l-a criticat pe fostul arbitru pentru că acesta a susţinut că penaltiul de care a beneficiat Hermannstadt la meciul cu FCSB a fost acordat corect. Oficialul a precizat că această opinie ”îl descalifică” pe Ion Crăciunescu.

“Ion Crăciunescu: Cred că ar trebui să-ţi ceri scuze pentru acuzaţia gravă făcută. N-o să ţi-o iert niciodată.

Mihai Stoica: Aş putea să prezint scuze, că scuzele nu se cer, se prezintă. Dar dacă zici în continuare că e penalty... Consider că tu negi evidenţa.

Ion Crăciunescu: Eu nu mai vreau să intru în discuţie cu acest individ.

Mihai Stoica: S-a auzit de prima dată când ai zis, gata, eşti foarte dur.

Ion Crăciunescu: În afară de calităţile lui, printre altele, este şi aceea de a jigni. Din păcate, cu el nu poţi să porţi o discuţie...

Mihai Stoica: Gata, nu ne mai certa acum, lasă-ne în pace, că ne-ai înnebunit! Acum suni să cerţi! Am înţeles, nu mă ierta, dar nu am venit aici, în emisiune, ca să mă sune Crăciunescu să mă certe!

Ion Crăciunescu: Am sunat să-mi spun părerea. Dai din gură non-stop!”, este o parte a dialogului dintre cei doi.