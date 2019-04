Mihai Teja a preluat modelul lui Florin Iordache! Întrebat dacă demisonează el a răspuns: 'Altă întrebare'

Antrenorul FCSB, Mihai Teja, a refuzat să spună dacă va demisiona în cazul în care echipa lui va câştiga campionatul. El consideră că, deşi sunt cinci puncte faţă de liderul CFR Cluj, şansele FCSB de a câştiga titlul există încă, informează News.ro.

Citește și: Explicațiile Monicăi Niculescu după EȘECUL de la Fed Cup: 'Îmi pare rău că n-am putut mai mult'

"A fost un meci frumos, spectaculos, între două echipe care joacă un fotbal bun. Eu cred că astăzi am făcut un joc bun, am avut multe ocazii, păcat că nu am înscris. Am avut ocazii singur cu portarul, am avut ocazii să jucăm în faţa porţii, doar să venim să băgăm mingea în poartă. Nu a fost să fie. Am spus întotdeauna că atunci când vom juca cu Viitorul vor fi meciuri deschise, aşa a fost şi astăzi. Îmi pare rău că nu am reuşit să câştigăm pentru că ne-am dorit foarte mult. Vreau să îi felicit pe jucători că au avut atitudine bună şi au dorit într-adevăr să câştigăm acest meci până la ultima secundă. Mergem mai departe, nu e nimic pierdut, eu cred că mai sunt patru meciuri, vedem, Viitorul e o echipă bună, am avut şansa să câştigăm, să facem 2-0 şi atunci meciul era închis în minutul 74. L-am schimbat Florine Coman după vreo şase minute pentru că am vrut să văd cum revine pe teren, am vrut să-i dau încredere în continuare, după care am decis să-l schimb. (n.r. - dacă schimbările au fost făcute de patron).

Puteţi să mă întrebaţi altceva. Schimbările au fost făcute de mine, normal că sunt făcute de mine. Nu e uşot să joci şi să ai cel puţin şapte ocazii şi să nu dai gol. Golul a lipsit, în rest cred că am făcut un joc bun. Se poate mai mult, n-am reuşit să câştigăm, atâta tot. Cred că se poate mai mult pe viitor.

(n.r. - dacă demisioenază în cazul în care nu câştigă campionatul) Altă întrebare. Cred în continuare în îndeplinirea obiectivului, mai sunt patru meciuri, vedem ce se întâmplă. Vreau să cred în continuare, încerc să muncesc la fel de bine în continuare împreună cu jucătorii", a declarat Teja, la Telekom Sport.

Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 1-1, cu echipa FC Viitorul, într-un meci din etapa a şasea a play-off-ului Ligii I, rezultat în urma căruia diferenţa în clasament a bucureştenilor faţă de liderul CFR Cluj este de cinci puncte.

Au marcat Ianis Hagi ’80 pentru FC Viitorul şi Gnohere ’68 pentru oaspeţi, într-un moment în care FCSB era în inferioritate numerică.

În minutul 61, de la oaspeţi a fost eliminat Romario Benzar, după ce a primit al doilea cartonaş galben. În minutul 75, a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat şi Vlad Achim, de la gazde.