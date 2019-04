Explicațiile Monicăi Niculescu după EȘECUL de la Fed Cup: 'Îmi pare rău că n-am putut mai mult'

Monica Niculescu a declarat, duminică seară, că jucătoarele din echipa de Cupa Federaţiei a României îşi doresc să câştige trofeul si a subliniat că nu vor renunţa la acest vis, în ciuda eliminării în semifinale de către Franţa. Ea a mulţumit Simonei Halep pentru victoriile obţinute în acest weekend, relatează News.ro.

Citește și: Analiză la cald! CTP a găsit VINOVATUL pentru eșecul României la Fed Cup: 'Și cu asta am spus tot!'

"Au fost doar câteva puncte diferenţă. M-am simţit bine în teren. Mulţumesc Simonei pentru ce a făcut. A luptat cu sufletul, dar era obosită, şi-a dorit foarte mult. Îmi pare tare rău, sunt dezamăgită şi nu pot să spun decât că se poate. Ne dorim să câştigăm acea cupă şi nu o să ne dăm bătuţi. A fost grozav, m-am simţit excelent, nu mă aşteptam să fie atâta lume. Am fost foarte aproape, nici nu vă daţi seama cât de aproape, îmi pare rău că nu s-a putut. Îmi pare rău că n-am putut mai mult. Am încercat să o ajut pe Simona cât am putut de mult. Mulţumim suporterilor, au fost extraordinari, cred că nu mai au voce. Şi Simonei, şi echipei", a declarat Monica Niculescu în conferinţa de presă de la Rouen.

România a ratat calificarea în finala Fed Cup, după ce perechea Monica Niculescu/Simona Halep a fost învinsă, duminică, la Rouen, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4, de cuplul Kristina Mladenovic/Caroline Garcia. Franţa s-a impus în faţa României, cu scorul de 3-2, în semifinalele FedCup.

După meciurile de simplu, România şi Franţa au fost la egalitate, scor 2-2, în semifinalele FedCup.

Irina Begu, locul 83 WTA, a fost învinsă, duminică, la Rouen, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-2, de Pauline Parmentier, locul 53 WTA.

Citește și: Irina Begu este în LACRIMI: 'Îi mulțumim Simonei și fanilor'

Simona Halep, locul 2 WTA, a învins-o, tot duminică, cu scorul de 6-7 (6), 6-3, 6-4, pe Caroline Garcia, locul 21 WTA.

În primul meci al zilei de sâmbătă, Simona Halep, locul 2 WTA, a învins-o, cu scorul de 6-3, 6-1, pe Kristina Mladenovic, numărul 66 mondial. Apoi, Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA, a fost învinsă, cu scorul de 6-3, 6-3, de Caroline Garcia, locul 21 WTA, în al doilea meci al semifinalei FedCup Franţa - România de la Rouen.

În urma acestui eşec, România va rămâne în Gupa Mondială I şi va juca anul viitor în sferturile de finală.

Franţa va evolua, în deplasare, la 9 şi 10 noiembrie, în finala FedCup, cu Australia, care a învins Belarusul cu 3-2.