Mihai Teja: Îmi pare rău pentru Stoian, dar postul lui nu e de mijlocaş central

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Mihai Teja, a afirmat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că regretă că nu a putut să-l folosească mai mult pe Adrian Stoian, precizând că postul de mijlocaş central nu i se potriveşte, potrivit Agerpres.

"Situaţia lui Adrian Stoian este că el face parte din lot până la sfârşitul contractului, până la sfârşitul campionatului, şi atunci dacă va fi nevoie de Adrian Stoian cu siguranţă va fi utilizat. El se antrenează foarte bine, este în lot. A primit mi se pare vreo două şanse. Nu este uşor, când a venit aici i-am dat şansa să joace, după care mi-am dat seama că poate nu a fost folosit pe postul respectiv. Eu nu am jucat un 4-3-3, am jucat un 4-2-3-1 şi ca mijlocaş stânga avem jucători precum Coman, Tănase care jucau de mai mult timp acolo", a declarat Teja.

Citește și: Gigi Becali: Cristea a jucat două meciuri, după nu a mai jucat nimic



Tehnicianul consideră că în cazul lui Stoian ar fi fost nevoie de mai multă răbdare pentru a se putea integra în echipa sa: "Eu am vorbit cu Adrian Stoian, el este un jucător inteligent, are experienţă, dar nu este postul lui de mijlocaş central. Am încercat să îl folosim acolo dar atâta s-a putut. Nu neapărat a fost greşit transferul lui, dar nu poţi de la început să te adaptezi şi trebuie să ai mai multă răbdare. Aşa stau lucrurile şi mie îmi pare rău pentru Adrian Stoian".



Mihai Teja a confirmat faptul că Adrian Stoian a primit o hârtie din partea conducerii clubului prin care este liber să plece la finalul acestui sezon.



De la începutul anului, când a fost transferat la FCSB, Adrian Stoian, care a fost legitimat 10 ani la echipe din Italia, a fost folosit de Mihai Teja în doar două partide.