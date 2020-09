Mihai Teja, înaintea meciului cu FCSB - Cea mai bună apărare e atacul

Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă online, comentând media de trei goluri pe meci a formaţiei FCSB, că pentru jucătorii săi cea mai bună apărare va fi atacul în meciul direct de sâmbătă din etapa a 3-a a Ligii I.

"Cea mai bună apărare este atacul. Important este să ajungem să le punem probleme, să dăm goluri ca să putem câştiga. Noi respectăm echipa adversă, are jucători de mare calitate, jucători de echipă naţională, însă niciodată nu ne va fi frică. Vom intra pe teren şi vom da maximum. Mentalitatea noastră asta trebuie să fie la fiecare meci", a spus tehnicianul.



"Şansele noastre cu FCSB sunt foarte mari. Ne batem de la egal la egal cu ei. Întâlnim un adversar puternic care se bate pentru Europa, dar am încredere în jucătorii mei, în grupul acesta şi în ceea ce lucrăm la antrenamente. Încercăm să câştigăm punct sau puncte. FCSB este cea mai bună echipă a momentului din punctul meu de vedere, este într-o formă maximă. Noi n-avem voie să ne relaxăm. E clar că va fi foarte dificil", a adăugat el.



Teja s-a arătat nemulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie în prezent şi aşteaptă în continuare transferuri. "Este greu, pentru că bugetul nostru s-a diminuat foarte mult. Au plecat 14 jucători şi au venit 2-3. Cred că lotul trebuie suplimentat, însă bugetul este mic şi încercăm să obţinem maximum cu ce avem. Eu nu sunt mulţumit de transferurile de până acum, îmi doresc mai multe, pentru că vreau un lot mai bun din punct de vedere al numărului şi al calităţii. Avem nevoie de atacanţi, mijlocaşi... sunt mai multe posturi de acoperit. Dar deocamdată noi suntem cu juniorii, cu cei care au evoluat în Liga a III-a. Ei au calitate, dar e greu să se impună în meciuri cu FCSB, Craiova, Sepsi şi aşa mai departe", a afirmat el.



Întrebat dacă Adrian Popa ar putea fi transferat de FC Voluntari, Mihai Teja a răspuns: "Nu ştiu ce şanse sunt ca el să joace la Voluntari. Trebuie întrebată conducerea. El se antrenează cu noi pentru că îşi doreşte să plece în străinătate. Vom vedea ce se întâmplă".



Echipa de fotbal FC Voluntari întâlneşte, sâmbătă, de la ora 21:00, pe teren propriu, formaţia FCSB, într-o partidă contând pentru etapa a 3-a a Ligii I.