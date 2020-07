Mihai Teja: 'Mă bucur că n-am pierdut împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din campionat'

Antrenorul Mihai Teja a declarat, luni seară, că se bucură că FC Voluntari nu a pierdut în meciul cu FC Viitorul, una dintre cele mai bune echipe din campionat.

"Viitorul e o echipă puternică. Au avut posesia azi, au controlat în totalitate repriza a doua. Prima repriză a fost echilibrată, dar mă bucur pentru băieţi că au luat un punct, n-am pierdut împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din campionat. Băieţii au avut spirit, dăruire, am stat bine tactic. Am lucrat cu Gică Hagi, e un om deosebit, antrenor bun şi caracter deosebit. Face lucruri extraordinare pentru fotbalul românesc. Am văzut jucători tineri care fac un fotbal bun”, a spus Teja, conform news.ro.

Referindu-se la sezonul viitor, Teja a spus că vrea continuitate.

”Avem un lot bun, să vedem ce se întâmplă cu jucătorii împrumutaţi. Aş vrea să rămână aici, în proporţie de 95-99%. Aş vrea să am continuitate. Uitaţi ce înseamnă să ai continuitate la Viitorul, ei de 10 ani joacă aceeaşi partitură. Omogenitatea e importantă”, a declarat tehnicianul.

Formaţia FC Voluntari a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, luni, pe teren propriu, în compania echipei FC Viitorul, în etapa a opta a play-out-ului Ligii I.