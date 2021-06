Mihai Tudose a EXPLODAT, după eșecul PNRR: Am ratat 4 miliarde de euro! Demisia, incompetenților!

Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, susține că prin observațiile făcute de Comisia Europeană asupra Programului Național de Reziliență și Redresare, România ratează încasarea a 4 miliarde de euro din prefinanțări.

”Demisia, incompetenților!

Guvernul Cîțu a căzut prima evaluare, la Bruxelles, a Planului Național de Redresare și Reziliență. După ce a fost trimis cu întârziere, mai e și prost făcut, așa cum am tot avertizat: obiective aruncate cu furca, cifre care se bat cap în cap, date insuficiente etc. Săptămâna viitoare, Comisia Europeană va aproba primele planuri depuse, ceea ce înseamnă că țările respective vor primi rapid prefinanțările de 13%. Deci România tocmai ratează încasarea a 4 miliarde de euro, gura de oxigen de care are atâta nevoie.

Unii vor fi cu banii, ai lui Ghinea cu rescris proiecte, doar-doar reușesc la restanță...

Ne mai permitem, ca țară, să continue batjocura asta de guvernare? Demisia, incompetenților!

La gargară primii, dar la temele cruciale ale anului - PNRR și vaccinare - ne-ați adus în coada Europei!”, scrie Mihai Tudose.