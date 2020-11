Mihai Tudose: Inconștienții de la PNL au comandat deja artificii pentru colivă

Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, afirmă că există un român fericit în urma veto-ului Ungariei și Poloniei la adoptarea bugetului UE și a fondurilor de redresare post-pandemie, respectiv Florin Cîțu: „Inconștienții de la PNL au comandat deja artificii pentru colivă”

„Există un român fericit în urma veto-ului Ungariei și Poloniei la adoptarea bugetului UE și a fondurilor de redresare post-pandemie: Florin Cîțu. Ministrul Finanțelor va putea împrumuta cu aceeași seninătate inconștientă a celui care știe că nu el va fi răspunzător să dea banii înapoi. Cu dobânda usturătoare aferentă. În rest, șantajul celor două guverne iliberale la adresa restului UE îi lasă pe liberalii români în fundul gol. Pentru că PNL nu a avut alt argument electoral decât cele 80 de miliarde care vor curge peste România de la Bruxelles. Din vară, de la lansarea cu surle și trâmbițe, la o cârciumă, a planului de relansare post-pandemie, președintele Iohannis și PNL bat monedă pe cele 80 de miliarde. Nu e săptămână fără să li se fluture românilor orizontul însorit al banilor europeni”, scrie pe Facebook Mihai Tudose.

El acuză că nu se prezintă, în schimb, nimic concret despre stadiul programelor naționale pentru accesarea banilor și, mai ales, nu se vorbește despre „chinuita moșire” a adoptării deciziilor europene pentru Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și Planul de relansare a economiei UE.

„Am avertizat, în repetate rânduri, în ultimele luni, că Guvernul PNL vinde blana ursului din pădure. Și că ploaia de bani ce stătea să cadă peste noi există numai în propaganda neîndemânatică a PNL. Am mai spus că nu e definitiv acordul cu forcepsul din iulie din Consiliul European, când egoismul nordic a cedat în fața realismului german și așa-zisele state frugale au acceptat ca UE să se împrumute în nume propriu, în premieră. (...) Între timp, continuă criminalul proces de îndatorare a țării. Din noiembrie 2019 până în septembrie 2020, în numai 11 luni, PNL a împrumutat 18 miliarde de euro - mai mult decât toată datoria publică acumulată de România în primii 19 ani de la revoluție, până la criza economică. Rămânerea la Palatul Victoria a Guvernului Orban, în condițiile blocajului privind banii europeni, reprezintă un pericol mortal pentru țară! Sunt estimări că, sub presiunea alegerilor organizate peste cadavrele victimelor pandemiei, împrumutul pe ultimele trei luni ale anului se va ridica la alte 8 miliarde de euro. Deja ne împrumutăm la cele mai mari dobânzi din UE. Cu îndatorarea scăpată de sub control, ne îndreptăm spre retrogradarea ca rating de țară în categoria “junk”, nerecomandată investitorilor, și spre incapacitatea de plată. Așadar, cu Orban-Cîțu-PNL, cu inconștiența lor, suntem pe cale să avem garantat falimentul declanșat de criza datoriei publice. Dar inconștienții de la PNL au comandat deja artificii pentru colivă”, conchide Tudose.