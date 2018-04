Mihaiela Iorga Moraru intervine în scandalul Daniel Morar-Kovesi: 'Fostul șef DNA spune doar adevărul'

Procurorul DNA suspendat, Mihaiela Iorga Moraru, s-a prezentat astăzi la sediul ÎCCJ, acolo unde se judecă un nou termen în dosarul în care este acuzată de corupție. Aceasta a fost invitată să comenteze schimbul de replici dintre Daniel Morar și Laura Codruța Kovesi pe marginea protocolului SRI-DNA.

Potrivit Antena 3, Mihaiela Iorga Moraru a declarat la sediul Înaltei Curți doar că „fostul șef DNA Daniel Morar spune doar adevărul”.

Zilele acestea între Daniel Morar și Laura Codruța Kovesi a avut loc un schimb de replici pe marginea protocolului SRI-DNA. Marți, Daniel Morar i-a dat replica Laurei Codruţa Kovesi după ce aceasta a spus că Morar a vrut să încheie un protocol direct cu SRI, fostul şef DNA susţinând că dispoziţia sa a fost să nu comunice Serviciului date din dosarele aflate în instrumentare.

Daniel Morar a susţinut că a blocat cât a putut protocolul încheiat de Parchetul General cu SRI, reacţia venind după acuzaţiile Laurei Codruţa Kovesi.

INCREDIBIL! Cum explică comandantul Jandarmeriei amenda primită de un surdo-mut la Congresul PSD: 'În vacarmul acela nu îţi dai seama dacă strigă sau nu'

"1. Dispoziţia şi atitudinea mea ca procuror şef al DNA, atât timp cât am condus instituţia, a fost să nu comunicăm date din dosarele aflate în instrumentare, către SRI, în speţele în care existau note/informări/sesizări de la Serviciu, în termenul de 60 de zile, aşa cum prevedea punctul 6 din Protocolul semnat de Parchetul General şi SRI.

2.În mandatul meu de procuror şef, nu au existat echipe mixte/comune de anchetă cu ofiţerii SRI întrucât aceştia nu aveau atribuţii de urmărire penală, potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură Penală.

3. Cât am fost procuror şef al DNA, consemnarea activităţilor de supraveghere tehnică a fost realizată conform prevederilor aceluiaşi Codul de Procedură Penală, respectiv doar de către procurori şi de către organele de cercetare penală", se arată în răspunsul dat de Morar jurnalistei Sorina Matei, pe blogul http://sorinamatei.ro/.

„Eu am primit doar protocolul semnat de doamna Kovesi, ca procuror general, spre conformare. De altfel, atitudinea mea vizavi de implicarea serviciilor de informaţii în activităţile de urmărire penală a fost una constantă, consecventă şi de notorietate", a mai spus acesta.

Precizările fostului șef DNA vin după ce, tot marţi, Laura Codruţa Kovesi l-a acuzat pe Morar că nu s-a opus protocolului, ci din contră a contestat doar modalitatea prin care acesta urmă să se desfăşoare, adică prin biroul procuroului general.

"Protocolul care a fost semnat în 2009 cu SRI a fost aplicat în DNA. El a fost comunicat în DNA imediat după semnare. Cu aprobarea procurorului-şef al Direcţiei, s-a dispus multiplicarea şi s-a comunicat tuturor procurorilor din subordine. A fost distribuit procurorilor din subordine pentru luare la cunoştinţă, ulterior procurorii din subordine au aplicat acest protocol, sunt în arhiva instituţiei numeroase adrese semnate chiar de către domnul Morar, adrese trimise la SRI în temeiul documentului semnat. Deci există dovezi scrise că acest protocol s-a aplicat. Apoi, singura observaţie pe care a făcut-o DNA la momentul încheierii protocolului şi discuţiile referitoare la acest protocol nu au vizat legalitatea protocolului, ci practic DNA dorea să aibă un protocol direct cu SRI iar comunicarea cu SRI să nu se facă prin procurorul general, ci în mod direct", a declarat Laura Codruţa Kovesi, la Europa FM.

ULTIMA ORĂ - Penitenciarul Iași, risc de prăbușire. 450 de deținuți, evacuați

Kovesi a mai precizat că atunci când i-a încetat mandatul de procuror general, Daniel Morar a fost delegat în funcţia de conducere a Ministerului Public şi a exercitat atribuţiile de procuror general din octombrie 2012. "Deci dacă acest protocol ar fi avut dispoziţii în contradicţie cu legea, sunt convinsă că ar fi dispus denunţarea acestui protocol", a completat aceasta.

Actualul procuror-şef DNA a precizat că documentul era secret doar faţă de terţe persoane, nu faţă de procurorii din DNA şi din Ministerul Public şi, prim urmare, putea fi denunţat, în caz de nereguli.

"S-a constituit un grup de lucru care a elaborat un proiect de protocol, acest proiect a fost distribuit tuturor structurilor de parchet. În 2009 lucrau cam 2.500 de procurori în România. Toţi au citit protocolul, au făcut observaţii scrise, unele au fost chiar inserate în protocol. Acest protocol a fost aplicat de mii de magistraţi timp de 7-8 ani de zile, nimeni nu a făcut vreodată vreo sesizare că ceva ar fi nelegal. Mai mult, domnul a exercitat atribuţii de procuror general, dumnealui dacă considera că protocol nu era legal, putea oricând să îl denunţe. Dar acest lucru nu s-a îmtâmplat", a completat Kovesi.

Luni, Daniel Morar făcea o primă declaraţie pe blogul Sorinei Matei. Fostul procuror şef al DNA făcea o afirmaţie neaşteptată şi anume că, pe perioada mandatului său la DNA, a ignorat protocolul cu SRI, atrăgându-i atenţia Laurei Codruţa Kovesi, procuror general la acea vreme, că unele dispoziţii sunt ilegale.

"La începutul anului 2009, am primit, în calitate de procuror şef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare încheiat între PÎCCJ şi SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat şi care a apărut în spaţiul public săptămâna trecută. La acel moment, după studierea acestuia, am avut o discuţie telefonică cu doamna procuror general, Laura Codruţa Kovesi, ocazie cu care i-am spus că eu nu agreez un asemenea protocol în condiţiile în care prin acesta se adaugă la Codul de procedură penală, iar unele dispoziţii sunt chiar contrare legii. Mi-a spus că aceasta este decizia luată şi că protocolul trebuie respectat. I-am răspuns că nici procurorii DNA şi nici eu nu vom respecta şi nu vom aplica acest protocol. Acesta este motivul pentru care nu am prelucrat protocolul procurorilor din cadrul DNA, nu l-am adus la cunoştinţa lor, dispunând doar arhivarea acestuia la Compartimentul de documente clasificate din cadrul instituţiei", a declarat, luni, Daniel Morar, fost procuror şef al DNA, pentru jurnalista Sorina Matei, pe blogul http://sorinamatei.ro.

Fostul procuror şef al DNA a susţinut că imediat după ce a intrat în vigoare protocolul, toate sesizările SRI ajungeau la Direcţia Naţională Anticorupţie prin Cabinetul Laurei Codruţa Kovesi, sub semnătura acesteia.

"Începând cu luna februarie 2009, toate sesizările întocmite de către SRI au fost transmise la DNA doar prin Cabinetul Procurorului general al PÎCCJ, sub semnătura acestuia, spre deosebire de perioada anterioară în care sesizările de competenţa DNA erau trimise direct la această unitate de parchet. Fiecare sesizare a SRI era însoţită de o adresă în care ni se cerea ca, în conformitate cu art.6 din Protocol, să comunicăm modul de valorificare a informaţiilor cuprinse în sesizare. Pe această cale au aflat şi procurorii din cadrul DNA, cărora le erau repartizate aceste sesizări, de existenţa protocolului încheiat între PÎCCJ şi SRI, fără însă a-i cunoaşte conţinutul. Am fost întrebat despre această obligaţie de către procurorii şefi de secţie, le-am confirmat că a fost încheiat un protocol între cele două instituţii, dar pe care îl vom ignora şi, prin urmare, nu vom comunica modul în care vor fi valorificate informaţiile primite de la SRI. Prin urmare, toate sesizările primite de la SRI, atât cele care nu au avut potenţial de valorificare, cât şi cele care au fost valorificate în sau prin întocmirea unor dosare penale, au fost arhivate, conform procedurii interne DNA în vigoare în acel moment, din dispoziţia procurorului de caz, la Compartimentul de documente clasificate, fără realizarea informării prevăzute la art.6 din Protocol", a mai spus Daniel Morar.