Mijlocaşul Deian Sorescu, după victoria din derbi: 70 la sută acest rezultat se datorează suporterilor

Mijlocaşul Deian Sorescu a declarat, duminică seară, că victoria echipei Dinamo în derbiul cu FCSB, scor 2-1, se datorează în proporţie de 70 la sută suporterilor.

"Pentru suporteri am muncit în seara asta, avem cei mai frumoşi suporteri din ţară. 70 la sută se datorează lor acest rezultat. Suntem fericiţi pentru această seară, dar plângem pentru ce am făcut până acum şi că nu am reuşit să ajungem în play-out. La meciul de azi nu a contat partea financiară, oricine vrea să îl câştige", a declarat Sorescu.

El a vorbit şi despre Slavko Perovici, despre care a spus că acum este la spital, dar este bine. "Am înţeles că Perovici este ok, a fost mult sânge, îi dedicăm victoria şi lui. Cred că direct în maxilar i-a dat, avea gura puţin într-o parte", a spus Sorescu.

Dinamo a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), formaţia FCSB, în etapa a XXV-a a Ligii I. FCSB a evoluat în inferioritate numerică din finalul primei reprize. La meci au asistat peste 25.000 de spectatori.

Au marcat: Sin '37, V. Lazăr '62 / Tănase '45+9 (p).

