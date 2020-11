Mijlocaşul Ianis Hagi nu a mai fost convocat de selecţionerul Mirel Rădoi la națională

Mijlocaşul Ianis Hagi nu a mai fost convocat de selecţionerul Mirel Rădoi la prima reprezentativă. El a fost lăsat la naţionala de tineret, antrenată de Adrian Mutu. Hagi jr. spune că este mândru să reprezinte România şi fericit să revină la echipa U21, potrivit news.ro.

Citește și: Situație absolut scandaloasă în Vaslui. Un fost traficant de minore a ajuns consilier județean

"Fericit să fiu din nou aici, mândru să reprezint România şi motivat să dau tot ce am mai bun. Meciul cu Danemarca are o importanţă uriaşă pentru noi, ne dorim enorm să ne calificăm la Euro U21. Am mai fost la un turneu final cu naţionala de tineret şi am simţit acea energie unică a unei competiţii importante. Suporterii naţionalei merită să se bucure din nou. Hai, România!", a scris el pe Facebook.

La 17 noiembrie, naţionala Under 21 va întâlni Danemarca, la Ploieşti, pe Stadionul Ilie Oană, în ultimul meci din preliminariile turneului final din 2021. România are nevoie de o victorie pentru a obţine calificarea la turneul final, în timp ce Danemarca şi-a asigurat deja prezenţa la competiţia din Ungaria şi Slovenia.