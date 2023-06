Miliardarul de pe submarin și-a dus fiul cu forța în larg: tânărul avea reticiențe și era îngrozit de expediție

Vorbind pentru NBC News, Azmeh Dawood, sora mai mare a lui Shahzada, a declarat că Suleman i-a spus unei rude că se simțea "îngrozit" în legătură cu excursia, dar că a vrut să îi facă pe plac tatălui său.

Ei s-au îmbarcat pe vas duminica trecută, care a fost Ziua Tatălui în America de Nord.

"Mă simt neîncrezătoare", a spus Azmeh. "Este o situație ireală".

"Mă simt ca și cum aș fi fost prins într-un film foarte prost, cu o numărătoare inversă, dar nu știai la ce te așteaptă", a mai spus ea. "Mie personal mi-a fost cam greu să respir gândindu-mă la ei."

Miliardarul pakistanez-britanic și fiul său erau moștenitori ai dinastiei de afaceri Dawood și se numărau printre cei mai bogați oameni din Pakistan. Familia Dawood a lansat o declarație pe Twitter spunând că este "profund întristată să anunțe moartea lui Shahzada și Suleman Dawood".

„Ei se aflau la bordul submarinului OceanGate Titan, care a pierit sub apă. În această perioadă dificilă de doliu, cerem ca sufletele decedate și familiile noastre să continue să se roage. Suntem sincer recunoscători tuturor celor care au luat parte la eforturile de salvare. Eforturile lor neobosite ne-au dat putere în aceste vremuri”, a declarat familia îndoliată.

Submersibilul Titan, care avea la bord 5 oameni și mergea în adâncurile Oceanului Atlantic spre epava Titanic, a suferit o „implozie catastrofală”. La acele adâncimi, submersibilul era supus unei presiuni uriaşe, când chiar şi cel mai mic defect structural putea fi dezastruos, au declarat experți citaţi de CNN. Joi, un contraamiral a anunțat că submersibilul a suferit o „implozie catastrofală”, ucigându-i pe toți cei cinci oameni aflați la bord. Submersibilul a fost localizat la aproximativ 400 de metri de epava Titanicului.

